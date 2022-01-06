Samanyolu Haber /Gündem / Papa Francis, Çocuk yerine evcil hayvan bakanlara kızdı /06 Ocak 2022 11:37

Papa Francis, Çocuk yerine evcil hayvan bakanlara kızdı

Son dönemde birçok konuşmasında ailenin kutsallığına değinen Papa Francis, son konuşmasında çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakan çiftleri eleştirdi, “Babalığı ve anneliği reddetmek bizi küçültür, insanlığımızı bizden alır” dedi.

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakan çiftleri bencillikle suçladı.

Halka hitap ettiği dünkü konuşmasında Hz. İsa'nın babası Hz. Yusuf'tan bahseden Papa, insan yetiştirmenin erdemine değinerek çocuk yerine evcil hayvan yetiştirmenin bencilce olduğunu ve medeniyete zarar verdiğini söyledi.

Papa, “Çocuk sahibi olmak istemeyen insanlar görüyoruz. Ya da sadece bir çocuk istiyorlar. Birçok çift çocuk istemiyor ama iki köpekleri, iki kedileri var. Köpekler ve kediler çocukların yerini alıyor. Babalığı ve anneliği reddetmek bizi küçültür, insanlığımızı bizden alır” dedi.

Ebeveyn olmanın bir zenginlik olduğunu belirten Papa Francis, çocuk sahibi olmak istemeyenler nedeniyle medeniyetin yaşlandığını ifade etti.

Papa ayrıca, biyolojik olarak çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlere çocuk evlat edinme tavsiyesinde bulundu.

Daha önce birçok defa hayvanları severken görüntülenen Papa, 2014'te de çocuk yerine hayvan sahibi olmayı eleştirmişti.

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