Samanyolu Haber /Dünya / Papa Francis’den Joe Biden’a tebrik /13 Kasım 2020 00:36

Papa Francis’den Joe Biden’a tebrik

ABD'de oy sayımının halen sürdüğü başkanlık seçimlerini kazandığı duyurulan Joe Biden'a bir tebrik de Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'ten geldi.

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Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, ABD’de başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden’ı tebrik etti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından tebrik edildi. 

Biden’ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Papa ve Biden’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Papa’nın Biden’ı tebrik ettiği aktarıldı.

Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Biden’ın da Papa’nın "kutsamaları ve tebrikleri" için teşekkür ettiği ifade edildi.
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