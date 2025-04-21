Samanyolu Haber /Dünya / Papa Francis hayatını kaybetti /21 Nisan 2025 11:15

Papa Francis hayatını kaybetti

Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle gündemde olan Papa Francis'in 88 yaşında, Vatikan'daki Casa Santa Marta'da bulunan ikametgahında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Roma Katolik Kilisesi’nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis, geçirdiği ciddi zatürre sonrası yaşamını yitirdi.

Vatikan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa’nın ölümünü doğrularken, onun görev süresini “bölünmelerin ve reform çabalarının damga vurduğu çalkantılı bir dönem” olarak niteledi.

Vatikan’da yayınlanan videolu açıklamada konuşan Kardinal Kevin Farrell, “Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

REFORMLARLA ANILAN BİR PAPALIK DÖNEMİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2013 yılında göreve gelen Papa Francis, Vatikan’ın geleneksel yapısını sarsan reform hamleleriyle dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Özellikle yolsuzlukla mücadele, yoksullukla savaş, göçmen hakları ve çevre konularındaki açık sözlü çıkışlarının, hem Katolik camiada hem de uluslararası alanda tartışmalara yol açtığı biliniyor.

Francis, kilise içindeki cinsel istismar vakalarına yönelik daha şeffaf bir yaklaşım benimsemeye çalışmış, ancak bu süreçte iç muhalefetle de karşı karşıya kalmıştı.

YENİ PAPA SEÇİMİ
Papa Francis’in ölümüyle birlikte, geleneksel olarak Sistina Şapeli'nde yapılacak olan konklav (Papa Seçim Meclisi) için hazırlıkların kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.

Yeni papa seçilene kadar Vatikan'daki tüm kilise işleri, Kardinaller Meclisi’nin gözetiminde yürütülecek.
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