Samanyolu Haber /Gündem / Papa Francis Kanada’da yerlilerden özür diledi /26 Temmuz 2022 09:06

Papa Francis Kanada’da yerlilerden özür diledi

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerden özür diledi.

Papa Francis Kanada’da yerlilerden özür diledi

Papa Francis, tövbe haccı olarak nitelendirdiği ziyaret çerçevesinde Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerle a görüşmek üzere Kanada'ya geldi. Papa, ziyaretinin ilk durağı olan Alberta eyaletine bağlı Edmonton’daki Ermineskin Kızılderili Konut Okulu'nun eski bölgesinde yerli halkla bir araya geldi. Etkinliğe Başbakan Justin Trudeau ve Vali General Mary Simon da katıldı.

Papa Francis yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı okul sisteminde oynadığı rol için kamuoyundan özür dileyerek, "Buradayım aranızda çünkü tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek, size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemektir. Ne yazık ki, birçok Hristiyan’ın yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleme biçimleri için üzgünüm” dedi.

Papa Francis, Kanada'daki tüm yerli topluluklarda hissedilen acıyı kabul ettiğini söyleyerek, “Bu ülkenin her bölgesinde yerli halkların yaşadığı acıların ve travmaların, zorlukların farkında olduğumu bilin. Bu tövbe yolculuğu boyunca söylediğim sözler her yerli topluluk ve kişi içindir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.
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