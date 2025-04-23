Papa Francis'in cenazesine hangi liderler katılacak?

Katolik Kilisesi'nin 266. papası olan Papa Francis, Paskalya duasını yönetmesinden yaklaşık 24 saat sonra geçirdiği felç ve kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Uzun süre hastanede çift taraflı zatürre hastalığı ile mücadele eden Papa Francis, geçtiğimiz ay taburcu olmuştu.





DÜNYA LİDERLERİ AKIN EDECEK

Vatikan’ın Papa’nın cenaze törenine dair detayları açıklamasının ardından devlet liderleri de cenazeye katılımlarını duyurmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melanie Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Galler Prensi William ile birlikte dünyanın en büyük Katolik nüfusuna sahip olan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva şimdiden törene katılacaklarını açıkladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre törene katılacağını duyuran diğer liderler ve üst düzey isimler arasından İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis'in memleketi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni de katılacaklarını ilan eden isimler arasından yer aldı.





PUTİN KATILMAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in törene katılmayacağını doğrulurken Rusya'yı hangi ismin temsil edeceğine ise henüz karar verilmediğini ifade etti.





TÖREN YERL SAATLE 10.00’DA BAŞLAYACAK

Cenaze töreni Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda yerel saatle 10:00'da başlayacak. Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından patrikler, kardinaller, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler katılacak. Kardinaller Koleji dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ise ayini yöneten isim olacak.





NAAŞ AZİZ PETRUS BAZİLİKASI'NDA

Öte yandan Papa Francis'in naaşı meydandaki kalabalığın arasından geçirilerek Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Naaş, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'ndeki yerine yerleştirildi ve törenle toprağa verilinceye kadar üç gün boyunca burada bekletilecek.