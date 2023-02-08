Samanyolu Haber /Dünya / Papa Francis'ten depremzedeler için dayanışma çağrısı /08 Şubat 2023 18:16

Papa Francis'ten depremzedeler için dayanışma çağrısı

Papa Francis, Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı oturumda "Düşüncelerim, binlerce kişinin ölümüne yol açan deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye halklarıyla beraber" dedi.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için dayanışma çağrısında bulundu. Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda Papa, Türkiye’de yaşanan ve Suriye dahil geniş alanda etkili olan depreme değindi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Papa Francis, "Şu anda düşüncelerim, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye halklarıyla beraber. Onlar için güçlü duygularla dua ediyorum. Bu yıkıcı felaketten muzdarip olan herkese ve bu halklara yakınlığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu. Herkesi bu felaket karşısında deprem bölgeleriyle dayanışma göstermeye davet eden Papa, "Bu kardeşlerimizin, bu trajedi karşısında ilerleyebilmeleri için birlikte dua edelim" dedi.

Papa ayrıca olumsuz hava koşulları ile yollardaki ciddi hasarlar gibi güçlüklerle karşılaşan ve bu zor koşullarda hayat kurtarmaya çalışan yardım görevlilerine teşekkür ederken onlar için de dua edilmesini istedi. Papa, Ukrayna'da devam eden savaşı da unutmamaları gerektiğini sözlerine ekledi. 
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