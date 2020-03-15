Papa için bir ilk!

Papa, Koronavirüs sebebiyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peters Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.





Karantina sebebiyle İtalyanlar evden dışarı çıkamayınca Papa boş meydana seslendi.







Vatikan, İtalya’da Koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.





İNTERNET SİTESİNDEN CANLI YAYIN





Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden seyredilebileceği bildirdi.





Vatikan’ın basın bürosundan yapılan açıklamada Papa Francis’in bütün ayinlerinin, "Vatikan News" internet sitesinden canlı olarak yayımlanacağı duyuruldu.