Samanyolu Haber /Dünya / Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek /08 Mart 2021 19:59

Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek

Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere bir sonraki ziyaretinin Lübnan’a olacağını açıkladı.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in geçtiğimiz cuma günü başladığı tarihi Irak ziyareti bugün sona ermişti. Ziyaretine Irak’ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Irak’taki temaslarını tamamlayan Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan’a hareket etmişti.

Dönüş yolunda uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, Irak'ın ardından ilk ziyaretinin Lübnan'a olacağını belirterek, ziyaretin tarihine ilişkin açıklama yapmadı.

Nüfusunun 3'te 1'i Hristiyan olan Lübnan'a en son 2012 yılında Papa Benedict tarafından 3 günlük ziyaret gerçekleştirilmişti.
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