Papa Kürdistan’da ayin düzenledi

Papa, adını Erbil'in ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.Ayin, adını Erbil'in ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda düzenleniyor. Ayin öncesinde binlerce kişi stadyumu doldurdu.





Katolik lider, stadyumda Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.Başkan Mesud Barzani, bugün başkent Erbil’e gelen Papa Francis ile bir araya geldi.





Görüşmede Papa, Kürdistan Bölgesi'de dini ve etnik unsurları kucaklanması, koruması ve aralarında barış içinde bir arada yaşamaya elverişli bir atmosfer yaratılması vesilesiyle Başkan Barzani'ye özel teşekkürlerini sundu.





Başkan Barzani'ye “Kürdistan'ı unutmadım” diye Papa, “Beni şimdi karşılıdığınız gibi geçmişte Hıristiyanları kabul ettiniz. IŞİD'in saldırılarından sonra Hıristiyanları korudunuz ve onları kardeş gibi karşıladınız” ifadelerini kullandı.





Başkan Barzani ise, Papa’yı Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.





Papa Francis'in ziyaretinin dinler arası uyum, kardeşlik ve bir arada yaşamayı pekiştireceğine dair umudunu dile getiren Barzani, “Kürdistan halkı arasında, barış içinde bir arada yaşama kültürü var ve bununla gurur duyuyoruz. Bir arada yaşama kültürümüz hoşgörü ve sevgiyi güçlendirdi” dedi.





Başbakan Mesrur Barzani de Papa’nın ziyaretini “Kürdistan Bölgesi için tarihi bir olay” şeklinde değerlendirdi.





Barzani sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, “Bugün Erbil'de Papa Francis'i ağırlamaktan onur duydum. Zatıalilerinin ziyareti Kürdistan Bölgesi için tarihi bir olaydır. Barış ve hoşgörü mesajının yinelenmesidir” ifadelerini kullandı.



