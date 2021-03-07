Samanyolu Haber /Dünya / Papa Kürdistan’da ayin düzenledi /07 Mart 2021 17:31

Papa Kürdistan’da ayin düzenledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de. Kentte binlerce kişinin katılımıyla ayin düzenleniyor.

SHABER3.COM

Papa, adını Erbil'in ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.Ayin, adını Erbil'in ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda düzenleniyor. Ayin öncesinde binlerce kişi stadyumu doldurdu.

Katolik lider, stadyumda Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.Başkan Mesud Barzani, bugün başkent Erbil’e gelen Papa Francis ile bir araya geldi.  

Görüşmede Papa, Kürdistan Bölgesi'de dini ve etnik unsurları kucaklanması, koruması ve aralarında barış içinde bir arada yaşamaya elverişli bir atmosfer yaratılması vesilesiyle Başkan Barzani'ye özel teşekkürlerini sundu.

Başkan Barzani'ye “Kürdistan'ı unutmadım” diye Papa, “Beni şimdi karşılıdığınız gibi geçmişte Hıristiyanları kabul ettiniz. IŞİD'in saldırılarından sonra Hıristiyanları korudunuz ve onları kardeş gibi karşıladınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani ise, Papa’yı Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Papa Francis'in ziyaretinin dinler arası uyum, kardeşlik ve bir arada yaşamayı pekiştireceğine dair umudunu dile getiren Barzani, “Kürdistan halkı arasında, barış içinde bir arada yaşama kültürü var ve bununla gurur duyuyoruz. Bir arada yaşama kültürümüz hoşgörü ve sevgiyi güçlendirdi” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani de Papa’nın ziyaretini “Kürdistan Bölgesi için tarihi bir olay” şeklinde değerlendirdi.

Barzani sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, “Bugün Erbil'de Papa Francis'i ağırlamaktan onur duydum. Zatıalilerinin ziyareti Kürdistan Bölgesi için tarihi bir olaydır. Barış ve hoşgörü mesajının yinelenmesidir” ifadelerini kullandı. 

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Papa Kürdistan’da ayin düzenledi Sonraki Haber >>

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:30