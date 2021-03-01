Papa: Memleketim Arjantin'i özlemedim

Kitaba göre Papa Francis, doğduğu ve 76 yıl yaşadığı Arjantin’i ise hiç özlemediğini söyledi.







Arjantin merkezli La Nacion gazetesinde ‘Papaların Sağlığı’ (The Health of Popes) isimli kitaptan bazı bölümler yayınlandı.





Papa'nın Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro'ya Vatikan’da Şubat 2019’da ölümü düşündüğünü, ancak bundan korkmadığını söylediği sözleri de yer aldı.





84 yaşındaki Papa hayatının son günlerini nasıl gördüğü sorusuna, “Emekli ya da görevine devam eden bir papa olacağım ve Roma'da kalacağım, Arjantin'e dönmeyeceğim” diye cevap verdi.