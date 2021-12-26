Samanyolu Haber /Gündem / Papa’nın Noel mesajında diyalog vurgusu: Acı ve ıstırap çığlıkları duyulmuyor /26 Aralık 2021 11:59

Papa’nın Noel mesajında diyalog vurgusu: Acı ve ıstırap çığlıkları duyulmuyor

Papa Francis’in, Noel Günü mesajının ana unsuru diyalog oldu. Papa, cumartesi günü “Urbu et Orbi” (Şehre ve Dünyaya) mesajında diyaloğun aileler arası kan davalarından devletler arası çatışmalara kadar birçok problemin çözümü için gerekli olduğuna dikkat çekti, konuşması boyunca diyalog kelimesini 11 kez kullandı.

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Geçen hafta 85 yaşına giren Papa Francis vermiş olduğu Noel mesajında Filistin ve Yemen de dahil olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki gerilim ve çatışmaların sürdüğü birçok ülkeyi sıraladı ve devlet liderlerinin birbirleriyle konuşmalarını, diyalog kanallarını açık tutmalarını istedi. Covid pandemisi sebebiyle kutuplaşmanın daha da arttığını dikkat çekti, pandemi sebebiyle hayatını kaybedenlere ise dua etmeyi unutmadı.  

TR724'ün haberine göre yağmurlu bir havada Covid kısıtlamaları sebebiyle küçük bir topluluğun önünde konuşan Papa mesajında diyalog kelimesine 11 kez yer verdi. Papa dünyanın pek çok yerinde çatışma, kriz ve anlaşmazlıklara tanık olduklarını belirtti ve “Bunlar hiç bitmeyecek gibi görünüyor, artık onları neredeyse hiç fark etmiyoruz. Onlara o kadar alıştık ki, büyük trajediler artık sessizce geçiştiriliyor” dedi.  Birçok insanın acı ve ıstırap çığlıklarının duyulmadığına dikkat çekti.  Pandemi sebebiyle sosyal ilişkilerin zayıfladığını, diyalog kurmak ve beraber çalışmak için artık insanların daha az efor harcadığını söyleyen Papa, bu durumun devletler arası ilişkileri de etkilediğini dile getirdi. Uluslararası düzeyde de diyalogdan kaçınma riski olduğunu belirten Papa, bu durumun karmaşık krizlerin çözümü için daha uzun olan diyalog yolları yerine kestirme yollara yönelme riskini artırdığını söyledi. Fakat çatışmaların, anlaşmazlıkların ancak diyalog yoluyla çözülürse kalıcı fayda sağlayacağını vurguladı. “Tanrı’dan diyaloğa açık olma gücünü isteyelim. Bu bayram gününde, herkesin kalbinde uzlaşma ve kardeşlik özlemi uyandırması için O’na yalvaralım” dedi. 

ÇEVRE, KADINLAR, MÜLTECİLER VE YOKSULLAR

Papa ayrıca mesajında mültecilere, çevreye ve şiddet mağduru kadınlara da değindi. Ülke liderlerine gelecek nesiller için çevreyi korumaları gerektiği çağrısında bulundu. İnsanların mültecilerin, göçmenlerin, yerinden edilmişlerin, siyasi mahkumların ve şiddet mağduru kadınların durumuna kayıtsız kalmamaları gerektiğini söyledi. Papa Francis, Covid kapanmaları esnasında sayılarının arttığını belirttiği istismara uğrayan kadın ve çocuklar başta olmak üzere salgından etkilenenlere, yaşlı ve yalnız bireylere ve sağlık çalışanlarına dua etti. Papa cuma akşamı Aziz Petrus Bazilikası’ndaki gece yarısı ayininde de yoksulluk içinde yaşayan insanlara dikkat çekmiş daha fazla dayanışma mesajı vermişti.  
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