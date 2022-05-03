Samanyolu Haber /Dünya / Papa Putin’le görüşme talebine cevap bekliyor /03 Mayıs 2022 14:01

Papa Putin’le görüşme talebine cevap bekliyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Moskova’ya giderek görüşmek istediğini ancak bir yanıt alamadığını söyledi.

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VOA'nın haberine göre, İtalya’nın “Corriere Della Sera” gazetesine konuşan Papa, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından üç hafta sonra Rusya’nın Vatikan Büyükelçiliğine giderek Büyükelçiden Putin’e bir mesaj iletmesini istediğini kaydetti.

Papa, “Moskova’ya gitmek istedim. Elbette, Kremlin liderinin buna izin vermesi gerekiyordu. Henüz bir yanıt alamadık ve hala ısrarcıyız. Korkarım ki, Putin bu görüşmeyi şu anda yapmak istemiyor. Ama bu kadar vahşeti nasıl durduramazsınız?” dedi.

"Önce Moskova'ya gitmeliyim"

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine ise 85 yaşındaki Papa Francis, şimdi gitmeyi planlamadığını ifade ederek, “Önce Moskova’ya gitmeliyim, önce Putin’le görüşmeliyim. Elimden geleni yapmalıyım. Tabii eğer Putin kapıyı açarsa” diye konuştu.

Papa ayrıca, savaşa destek veren Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill’in “Putin’in sunak çocuğu (ayinlerde papaza yardım eden çocuk) olamayacağını” dile getirdi. Ukrayna savaşı Vatikan ile Rus Ortodoks Kilisesi arasında gerginliğe neden olmuştu.

Papa’nın 12-13 Haziran’da Lübnan’a yapacağı ziyareti uzatarak, 14 Haziran’da Patrik Kirill ile Kudüs’te biraraya gelebileceği bildirilmişti. Ancak Papa Francis daha sonra Kirill ile buluşmama kararı almıştı.

"Orban, 'Herşey 9 Mayıs'ta sona erecek' dedi"

Kirill ile 16 Mart’ta yaptıkları video konferansta Rus Ortodoks Kilisesinin liderinin bir kağıttan “savaşın haklı gerekçelerini” okuduğunu söyleyen Papa, “"Biz (Papa ve Kirill) Tanrı'nın aynı halkının papazlarıyız. Bu yüzden barış yollarını aramalıyız, silahları susturmalıyız. Patrik Putin'in sunak çocuğu olamaz" ifadelerini kullandı.

Papa Francis ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la 21 Nisan’da görüştüğünü anımsatarak, Orban’ın kendisine “Rusya’nın bir planı var, herşey 9 Mayıs’ta sona erecek” dediğini aktardı.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “9 Mayıs’ın ülkesinin Ukrayna’daki askeri operasyonlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını” söylemişti. Rusya her yıl 9 Mayıs’ta 2. Dünya Savaşı’ndaki zaferini kutluyor.
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