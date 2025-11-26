Samanyolu Haber /Gündem / Papa Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'la görüşecek, binlerce kişinin katılımıyla ayin yönetecek /26 Kasım 2025 10:29

Papa Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'la görüşecek, binlerce kişinin katılımıyla ayin yönetecek

Katolik Hristiyanların ruhali lideri Papa 14. Leo, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünde Türkiye'ye geliyor. Ziyaret programı belli olan Papa, önce Erdoğan'la görüşecek sonra binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena’daki ayini yönetecek.

Papa 14. Leo, göreve geldikten altı ay sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'de olacak. Ziyaret kapsamında Ankara, İstanbul ve Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik’i ziyaret edecek.

Papa Leo, yurt dışı temaslarını Lübnan’a geçerek tamamlayacak.

ÖNCE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK
Yarın (27 Kasım 2025) Ankara’ya ayak basacak olan Papa Leo'nun ilk resmi durağı Anıtkabir olacak. Ardından Beştepe’de resmi karşılama töreni düzenlenecek ve Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra aynı gün İstanbul’a geçecek. Ziyaretin en kritik ayağı ise Cuma günü gerçekleşecek. Papa, Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla buluşacak ve ardından İznik’e hareket edecek.

NTV'nin haberine göre Papa’nın İznik ziyareti, Hristiyanlıkta temel öneme sahip Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne denk gelmesi açısından diplomatik ve dini çevrelerce yakından takip ediliyor. Leo, İznik Gölü kıyısında, sular altında kalmış olan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda bir ayin yönetecek. İznik’te üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda.

SONRA AYİN YÖNETECEK
İstanbul’a dönüşünün ardından Cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etmesi beklenen Papa Leo, dinlerarası diyalog mesajlarını güçlendirecek. Ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde cemaat temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ziyaretin zirve noktalarından biri ise Fener Rum Patrikhanesi olacak. Papa Leo, Patrik Bartholomeos ile görüşerek önemli bir ortak bildiriye imza atacak. Aynı gün, binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena’daki ayini yönetecek.

Papa Leo, Pazar günü Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayine katılım ve Patrik Bartholomeos ile yapacağı veda yemeğinin ardından, bölgesel turunun bir sonraki durağı olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.
