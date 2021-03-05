Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret

Tarihte ilk kez bir Katolik Kilisesi lideri Irak’ı ziyaret ediyor. Papa Francesco’nun bugün başlayan üç günlük Irak ziyaretinin sloganı “Hepiniz kardeşsiniz!”





Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Kovid-19 salgını ve güvenlik sorunlarına rağmen üç günlük resmi ziyaret için Irak’a gitti. Tarihte ilk kez bir Katolik Kilisesi lideri Irak’ı ziyaret etmiş oldu.





Papa Francesco’dan önceki Hristiyan liderler 2. Jean Paul ve 16. Benedikt, hep çok eski Hristiyan toplulukların yaşadığı Irak’ı ziyaret etmek istemiş, ancak savaş ve çatışma ortamı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.





Irak ziyareti, Papa Francesco’nun, 2013’te bu göreve gelmesinden bu yana 33’üncü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi.





Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ülkenin yıllarca süren çatışmalardan sonra iyileşmesine yardımcı olacağını umarak, Temmuz 2019’da Papa Francesco’yu Irak’a davet etmişti.





ZİYARETİN SLOGANI ‘HEPİNİZ KARDEŞSİNİZ’





Ziyaretin sloganı, İncil’den alıntıyla ‘Hepiniz kardeşsiniz’ olarak belirlendi.





Papa Francesco, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı açıklamada, “Silahlar sussun, şiddet dursun, şahsi menfaatler sone ersin” dedi.





Papa Francesco, Bağdat’ta Başbakan Mustafa El Kazımi ile de bir araya geldi.





“MESAJINA SELAMÜN ALEYKÜM DİYEREK BAŞLADI”





Gezi öncesi Vatikan tarafından dün dağıtılan videoda Papa, Irak halkına seslenerek, “Irak’taki sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm! Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım” dedi.





Papa, yıllar süren savaş ve terörizmin ardından Tanrı’dan af ve uzlaşı dilemek için Irak’a gittiğini söyledi ve “Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına, diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek ve birlikte yürümek arzusuyla geliyorum” diye konuştu.





Vatikan tarafından Irak gezisiyle ilgili hazırlanan belge ve açıklamalarda da sıklıkla, Irak’ın ‘tek tanrılı üç dinin babası İbrahim’in toprakları’ olduğuna vurgu yapılıyor. Papa’nın gezi boyunca bu dinlerin ortak bir aileye ait olduğu ve tüm inananların kardeş olduğu mesajı vermesi bekleniyor.





Irak gezisi, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma çabasının devamı olarak görülüyor.





IRAK’TAKİ HRİSTİYANLARA MORAL DESTEĞİ





Gezi ayrıca, Irak’ta 2003’ten bu yana sayıları çok azalan Hristiyan nüfus özelinde Ortadoğu’daki Hristiyanlara moral desteği olarak da değerlendiriliyor.





Net sayılar kesin olarak bilinmese de Katolik Kilisesi vakıflarının verilerine göre Irak’taki Hristiyan nüfusun 2003’ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor. Bazı kilise yetkilileri, azınlıkta olan Hıristiyan inancının Irak’tan kaybolma tehlikesi altında olduğuna inanıyor.





GEZİ PROGRAMINDA NELER VAR?





Papa Francesco’nun Irak’ta Bağdat, Necef, Ur Ovası, Erbil, Musul ve Karakuş’u ziyaret etmesi planlanıyor.





Bağdat’taki resmi görüşmelerinin ardından Papa, 2010’da IŞİD saldırısında 48 kişinin hayatını kaybettiği Sayidat El Nejat Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.





Papa’nın Irak’ta en merakla beklenen görüşmelerinden biri ise Cumartesi günü planlanıyor. Papa Cumartesi günü Necef’e geçerek Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek.





Vatikan’a yakın kaynaklar bu görüşmede, Papa’nın daha önce Sünni İslam için önemli bir otorite kabul edilen Mısırlı El Ezher İmamı Ahmed El Tayyib’le yaptığı gibi kardeşlik mesajı verilen bir ortak belge imzalanmasının umulduğunu belirtiyor.





Ancak ortak bir metin yerine iki dini liderden sözlü bir açıklama gelmesi de muhtemel. Her halükarda bu görüşmenin tarihe geçeceği konusunda görüş birliği hakim.





DİNLER ARASI TOPLANTI





Papa bu görüşmenin ardından, Hz. İbrahim’in doğum yeri olduğuna inanılan Ur Ovası’na gidecek ve burada dinler arası bir toplantıya katılacak. Bu toplantıda ‘İbrahim’in çocukları’ adlı bir dua planlanıyor.





Pazar günü ise Papa Erbil’e geçerek Irak Kürdistan Özerk Bölgesi yönetimiyle bir araya gelecek.





Ardından Musul’da 2014-2017 arasında çeşitli saldırılarda yıkılan kiliselerin yer aldığı, ‘4 Kilise Meydanı’nda savaş mağdurları için dua edecek. Papa, Ezidilerle de bir araya gelecek.





Papa Musul’un ardından, ziyaretini Irak’ta Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu ve 2014’te IŞİD tarafından yaklaşık iki yıl boyunca işgal edilen Karakuş kentinde tamamlayacak. Karakuş’ta IŞİD tarafından tahrip edildikten sonra onarılan El Tahira Katedrali’ni ziyaret edecek.





Papa’nın Irak gezisinin basına açık son etkinliği, Pazar günü Erbil’de Franso Hariri Stadyumu’ndaki ayin olacak. Ayine Kovid-19 tedbirleri gereği stadyum kapasitesinin altında katılımcı alınsa da bu etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin katılımı bekleniyor.





Papa Francesco’nun Irak gezisi, hem son haftalarda Bağdat ve Erbil gibi çeşitli kentlerde düzenlenen saldırılar hem de pandemi nedeniyle riskli olarak görülüyor.





Papa Francesco, Vatikan’da başlatılan aşı kampanyasında koronavirüse karşı aşı yaptırmıştı. Papa’ya Irak gezisinde eşlik edecek heyettekilere ve 75 kadar gazeteciye de aşı yapılması planlanıyordu.