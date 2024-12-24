Samanyolu Haber /Dünya / Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: 'Bu savaş değil, zalimliktir' /24 Aralık 2024 13:44

Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: 'Bu savaş değil, zalimliktir'

Katolik dünyasının manevi lideri Papa Francis, İsrail’in Gazze’ye yönelik son hava saldırılarını kınadı ve önceki gün Gazze Şeridi’nde çocukların bombalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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TR724'te yer alan habere göre Papa, “Dün çocuklar bombalandı. Bu savaş değil. Bu zalimliktir. Bunu söylemek istiyorum çünkü kalbime dokunuyor” dedi.

Ayrıca İsrail hava saldırılarının Katolik Kilisesi’nin “Kutsal Topraklardaki” en üst düzey temsilcisi Kardinal Pierbattista Pizzaballa’nın Gazze’ye girmesini engellemesinden de yakındı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı.

İsrail ayrıca Gazze’deki askeri harekâtı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya.

Yakında yayınlanacak yeni kitabından alıntılara göre Papa, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için bir soruşturma başlatılması çağrısında da bulundu.
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