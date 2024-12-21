Papa'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki: 'Bu, savaş değil zulüm'

Papa, İsrail'in Gazze'ye son günlerde düzenlediği hava saldırılarına atıfla, "Dün Patrik'in (Kardinal Pierbattista Pizzaballa) Gazze'ye girmesine daha önce izin vermiş olmalarına rağmen müsaade etmediler ve dün çocuklar bombalandı. Bu, savaş değil zulümdür. Bunu söylemek istiyorum çünkü yüreklere dokunuyor" dedi. Papa Franciscus, geçen ay yayımlanan bir kitabın özetinde de "Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor. Bunun, hukukçular ve uluslararası kuruluşların belirlediği teknik tanıma uyup uymadığı dikkatle araştırılmalıdır" demişti.







İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.





Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Papalık Kabinesi (Curia) ile Noel Yortusu kutlaması için bir araya geldiği toplantıda, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırısı altında olan Gazze'de yaşananları değerlendirdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi. Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, 1738 kişi yaralandı.Öte yandan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında da bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin kenti doğusundaki Fekkua köyünde Hüseyin Abdulkadir Hadur adında bir Filistinliyi vurarak öldürdü. 37 yaşındaki Hadur'un cansız bedeni Cenin Devlet Hastanesi'ne nakledildi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 823 Filistinli hayatını kaybetti.