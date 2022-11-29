Samanyolu Haber /Dünya / Papa'nın Rusya'yla ilgili sözleri ortalığı karıştırdı /29 Kasım 2022 22:11

Papa'nın Rusya'yla ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Aylık yayınlanan Hıristiyan dergisi America'ya konuşan Papa Francis'in Rus savaşçılarla ilgili sözleri kriz oluşturdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA


Papa Francis'in Rus savaşçılarının yaptıklarıyla ilgili eleştirileri ortalığı karıştırdı. Papa'nın söylediği sözlere Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova tepki gösterdi.

Ukrayna’da yaşanan çatışmalara ilişkin yorum yapan Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis, "Rusya birliklerinin en acımasız temsilcilerinin Rus geleneğine uymayan, Buryatlar, Çeçenler ve diğerleri olduğunu" söyledi.

Papa’nın bu söylemine ise Rusya’dan hemen tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Papa'nın açıklamalarına tepki gösterdi ve bu yorumu "gerçeğin saptırılması" olarak nitelendirdi.   Papa açıklamasında, "Ukrayna derken şehit olan insanlardan bahsediyorum. Şehit olanlarınız varsa onlara eziyet edenleriniz de var. Ukrayna'dan bahsettiğimde vahşetten bahsediyorum çünkü orada savaşan askerlerin vahşeti hakkında pek çok bilgim var. Esas olarak, belki de en acımasız olanlar, Rusya'dan oraya yollanan ancak Çeçenler, Buryatlar vb. gibi Rus geleneğine bağlı olmayanlardır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bu sözlere yanıt olarak, Papa'nın açıklamalarının artık "Rus düşmanlığı"nı geçtiğini söyleyerek, "Bu bir sapkınlık, hangi seviyeye geldiğini bile bilmiyorum" diye konuştu.
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