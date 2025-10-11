Samanyolu Haber /Gündem / Papara'ya iddianame: 25 kişinin 28 yıl hapsi istendi /11 Ekim 2025 14:53

Papara'ya iddianame: 25 kişinin 28 yıl hapsi istendi

Yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan ve kayyum atanan Papara hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre, şirket kurucusu Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında olduğu 25 kişiye 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Yasa dışı bahis” suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla el konulan ve kayyım atanan Papara Holding Anonim Şirketi soruşturması tamamlandı.

Gazeteci Ceylan Sever, soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. İddianameye göre, 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası Papara üzerinden aktarıldı.

5 YÖNETİCİ HAKKINDA HAPİS İSTENDİ

Savcılık, Papara yöneticilerinin “yasadışı bahis, suç örgütü kurma, kara para aklama” suçlarını işlediğini belirtti. Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede dikkat çeken para trafiği ise şöyle: Karslı’nın eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespit edildi.


Karslı, ifadesinde şunlara yer verdi: “Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara banka hesabı gibi kullanılıyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok.”

İddianamede “Ihlamur” ve “Ladin” isimli 2 gizli tanığın ifadesine yer verildi.

Gizli Tanık “Ihlamur”:

“Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor.

Gizli Tanık “Ladin”:

“Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu.”

Merkez Bankası denetim raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

“2021-2023 arasında 26.012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. İşlem hacmi: 12 milyar TL Paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı.”

Savcılığa göre, Papara, yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttü: “Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Papara'ya iddianame: 25 kişinin 28 yıl hapsi istendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:21