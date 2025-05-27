Papara'ya operasyon: 8 şirkete el konuldu, kayyım atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.





Ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. bünyesindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği de belirlendi.





MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre; Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.





YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi.





Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.





TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyım olarak atandı.