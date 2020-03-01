Papa'ya Koronavirüs mü bulaştı?

Katolik kilisesi lideri Papa Francis'in üst üste programlarını iptal etmesi üzerine bazı internet siteleri tarafından Papa'ya Koronavirüs bulaştığı iddia edildi.





Papa'nin bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği "soğuk algınlığı" sebebiyle iptal etmişti.





Papa Francis'in (solda) İtalya'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti.





VATİKAN AÇIKLAMA YAPTI





Vatikan yetkilileri, Papa'nın sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı.





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve şu ana kadar 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salğını İtalya'ya sıçradı.





1.000'in üzerinde kişiye Koronavirüs teşhisi konulan İtalya'da hastalıktan 29 kişi hayatını kaybetti.