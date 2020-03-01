Samanyolu Haber /Dünya / Papa'ya Koronavirüs mü bulaştı? /01 Mart 2020 18:44

Papa'ya Koronavirüs mü bulaştı?

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'da gözler Vatikan'a çevrildi.

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Katolik kilisesi lideri Papa Francis'in üst üste programlarını iptal etmesi üzerine bazı internet siteleri tarafından Papa'ya Koronavirüs bulaştığı iddia edildi. 

Papa'nin bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği "soğuk algınlığı" sebebiyle iptal etmişti. 

Papa Francis'in (solda) İtalya'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti. 

VATİKAN AÇIKLAMA YAPTI

Vatikan yetkilileri, Papa'nın sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı.

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve şu ana kadar 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salğını İtalya'ya sıçradı.

1.000'in üzerinde kişiye Koronavirüs teşhisi konulan İtalya'da hastalıktan 29 kişi hayatını kaybetti. 
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