Para bitti cezaları arttırıyorlar!

Yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildiren Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86 kilometre hızla gidenlerin 60, 96 kilometre hızla gidenlerin 90 gün ehliyetlerinin alınacağını söyledi.





TBMM’de bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.Yerlikaya açıklamasında “Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık” dedi.Yerlikaya ayrıca bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini açıkladı.Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini de belirtti.Ayrıca, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30 gün, 4 ihlalde 60 gün, 5 ihlalde 90 gün ehliyetlere el konacak. 6 kez ihlal yapanların ise ehliyetleri iptal edilecek.Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını bildirdi.Dur ihtarına uymayanların ise 60 gün sürücü belgesini alınacak, 60 gün trafikten men edilecek ve 200 bin lira para cezası uygulanacak.