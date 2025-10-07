Samanyolu Haber /Gündem / Para bitti cezaları arttırıyorlar! /07 Ekim 2025 22:32

Para bitti cezaları arttırıyorlar!

Bakan açıkladı: Trafikte 200 bin liraya varan cezalar geliyor. Bakan Ali Yerlikaya, trafikte can ve mal kaybını önlemek için hız ve kural ihlallerine yönelik yeni barem sistemini açıkladı. Hız ihlalleri, kırmızı ışık geçme ve cep telefonu kullanımı gibi durumlarda ehliyete el koyma ve 200 bin liraya kadar para cezaları uygulanacak.

TBMM’de bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında “Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık” dedi.

Yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildiren Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86 kilometre hızla gidenlerin 60, 96 kilometre hızla gidenlerin 90 gün ehliyetlerinin alınacağını söyledi.

5 İHLAL YAPAN PSİKİYATRİSTE GİDECEK

Yerlikaya ayrıca bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini açıkladı.

Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini de belirtti.

Ayrıca, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30 gün, 4 ihlalde 60 gün, 5 ihlalde 90 gün ehliyetlere el konacak. 6 kez ihlal yapanların ise ehliyetleri iptal edilecek.

Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını bildirdi.

Dur ihtarına uymayanların ise 60 gün sürücü belgesini alınacak, 60 gün trafikten men edilecek ve 200 bin lira para cezası uygulanacak.
