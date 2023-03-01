Samanyolu Haber /Gündem / Para dağıtan Erdoğan'a: Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey /01 Mart 2023 14:03

Para dağıtan Erdoğan'a: Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Zafer Arapkirli, Adıyaman'da depremzedelere para dağıtan Erdoğan'a tepki gösterdi. Arapkirli, "Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey?" sorusunu sordu.

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da vatandaşlara eliyle para dağıttı.

Erdoğan'ın bu hareketine kamuoyundan tepkiler yükselirken, bir tepki de gazeteci Zafer Arapkirli'den geldi.

Arapkirli, Medya Terapi isimli programında kendisini ağlamamak için zor tutarak "Ayıptır yahu, bunu bu millete yapmayın. Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey? sorusunu sordu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Para dağıtan Erdoğan'a: Düğünde davulcuya bahşiş... Sonraki Haber >>

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

'İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz; Allah belanızı versin'

'İnsanların hayatlarını yok ettiniz, gülemezsiniz; Allah belanızı versin'

Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

Bahçeli’den vatandaşlara tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'

MC Ana Haber 1 yaşında

MC Ana Haber 1 yaşında

Hatay Valiliği gönüllülere savaş mı açtı?

Hatay Valiliği gönüllülere savaş mı açtı?

AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yuh size!

AKP'li Yakup Taş'ı hatırlattı: Kendi vekilinize bile sahip çıkamadınız, yuh size!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:59