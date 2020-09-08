Para dağıtarak olayı kapatmaya çalıştı

İddianameye göre Şağban, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 TL vererek susturmaya çalıştı. Daha sonra ise kedisinden hesap sormak isteyen çocuğun halasına 10 bin TL teklif etti. Bu çabaları boşa giden şarlatan, çocuğun babasından IBAN istedi ve ‘Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır’ diyerek 70 bin TL önerdi.







Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sahte şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın yargılandığı davadaki iddianamenin ayrıntıları netleşti.







İddianamede Şağban’ın “Çocuğun zincirleme cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22,5 yıla, “Hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 3 yıl 4 aydan 26 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda; 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.





Dosyada Şağban’ın işlediği suç hakkında; mağdur çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları ve diğer deliller yer alıyor.





3 KEZ PARAYLA ÖRTBASA ÇALIŞMIŞ





Sözcü’de yer alan haberdeki iddianameye göre, Şağban, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştı.





Ardından, istismarlarına devam etti ve son istismarında odanın kapısını da kilitleyerek “Hürriyetinden yoksun kılma” suçunu da işledi. Çocuğun başına gelenleri yakınlarıyla paylaşması üzerine, ilk önce başka bir ilde yaşayan çocuğun halası sapıktan hesap sormaya çalıştı.





“BİZ DE NEFİS TAŞIYORUZ”





Kendini “Evliyadır şaşar, embiyadır şaşmaz. Biz de nefis taşıyoruz. Masum bir hata işlemiş olabiliriz” sözleriyle savunmaya çalışan Şağban, bu kez 10 bin lira teklif etti.





En sonunda da çocuğun babası devreye girdi. Baba bir yandan olan biteni anlamaya çalışırken diğer yandan da kanıt toplamaya çalıştı.





Sapık ise o çabalar sırasında çocuğun babasından İBAN numarası istedi, 70 bin lira önerdi, “… Belki de senin kızına piyango konmuştur” dedi ve “Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır” diyerek sapıklığına dini anlamlar yüklemeye çalıştı.





AĞIR CEZADA HAKİME HESAP VERECEK





İddianamede sapık şeyhin 10 yaşındaki bir başka çocuğa istismarda bulunduğuna dair tanıklıkla ilgili ne gibi bir işlem yapıldığı yer almadı.





58 yaşındaki istismar sanığı, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame çerçevesinde 13 Kasım’da mahkemeye çıkacak.