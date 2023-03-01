Para dağıtmak da yetmedi: Depremzedeler Erdoğan'ı yuhaladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da depremzedeler tarafından protesto edildiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın deprem bölgesi Elbistan'da yuhalandığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.





Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde “Elbistan İl Olsun” pankartı asan ve aynı isteklerini sloganlarla dile getiren depremzedelere MHP Genel Başkanı Bahçeli tepki göstermişti. Vatandaşla yaşanan gerilimde Bahçeli'nin “Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin (kameraları) şunları. Hadi bakalım” diye sinirlenmesi dikkat çekmişti.





Aynı olay yerinden bu sefer AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yuhalandığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülere göre AFAD konteynerini ziyaret eden Erdoğan ayrılmak için hazırlık yapıyor. Bu esnada bir grup depremzede Elbistan'ın şehir yapılması için slogan atıyor. Erdoğan, sloganlar üzerine etrafındakilere bazı talimatlar veriyor. Çevresindekiler ise slogan atanları susturmaya çalışıyor.





Tam da bu esnada görüntülere başka bir ses giriyor. Durumdan rahatsız olduğu anlaşılan kişi Erdoğan'a ağır bir şekilde hakaret ediyor. Sonra da etrafındakilerden Erdoğan'ı yuhalamalarını istiyor. Bunun üzerine etraftan çok sayıda depremzede Erdoğan'ı yuhalıyor.





Yuhalama sesleri duyan Erdoğan'ın gergin ve şaşkın bakışları ise görüntülere yansıyor. Yuhalama sesleri ise Erdoğan'a destek veren diğer kişiler tarafından bastırılıyor.