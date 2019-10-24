Samanyolu Haber /Ekonomi / Para kalmayınca... /24 Ekim 2019 13:52

Para kalmayınca...

Adalat ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bütçede kaynak kalmadığı için İstanbul Sancaktepe’de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesi projesini iptal etti.

SHABER3.COM

İstanbul Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesi olması planlanan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla iptal edildi. 

Türk Tabipler Birliği ise, iptal kararını "İstanbul Sancaktepe’nin ihalesi iptal edildi. Darısı diğerlerinin başına." diye duyurdu.

İPTAL KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı şöyle: “İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir.”  

AKP'NİN 2013 YILINDAN BERİ VADETTİĞİ PROJELER ARASINDAYDI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Sancaktepe’de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edilmesi için 2013 yılında düğmeye basmıştı. 

Sarıgazi Mahallesi’nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik alan, 2013’te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi için Haziran 2018 tarihinde ihale ilanı yayımlandı. 

İlk ihale tarihi 4 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş, fakat sonra 8 Ağustos 2018’e daha sonra ise 25 Eylül 2018’e ertelenmişti.

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