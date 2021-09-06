Samanyolu Haber /Ekonomi / Para lazım! İkinci el alım-satıma da vergi geliyor /06 Eylül 2021 10:46

Para lazım! İkinci el alım-satıma da vergi geliyor

AKP, ikinci el araç piyasasından vergi almaya hazırlanıyor. İlk devir esnasında yüzde 0,5 vergi alınacağı belirtiliyor.

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Sıfır kilometre otomobilde dünyanın en yüksek vergisinin tahsil edildiği Türkiye’de 2’nci el otomobil piyasasına da yeni vergi getirilebileceği belirtiliyor.

Kronos Haber'de yer alan haberdeki detaylara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, taşıtların 2’nci el olarak ilk devirlerinde yüzde 0,5 (binde 5) vergi tahsil edilecek. Taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi hâlinde 100 bin liralık otomobilin devri esnasında 500 TL ek harç istenecek. Bakanlık söz konusu harç tutarını 10 kata kadar artırabilecek.

HÜKÛMET ŞUBAT AYINDA GERİ ADIM ATMIŞTI
 
2’nci el otomobillerin devrinde ek vergi alınmasına dönük düzenleme  2021 yılı şubat ayında hazırlanmıştı. Ancak itirazlar üzerine AKP hükümeti tarafından geri çekilmişti. Eylül ayı itibarıyla taslağın raftan indirildiği ve en geç kasım ayında kanun hâline gelebileceği belirtiliyor.
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