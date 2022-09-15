Samanyolu Haber /Gündem / 'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma /15 Eylül 2022 11:55

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak 'para saklama' videosu çeken kişiler hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı!

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak 'para saklama' videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın” sözleri ile vatandaşların para ve altınlarını saklama mizansenin yer aldığı TikTok videolarını çeken ve paylaşanlar hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu videoları çeken ve paylaşanların belirlenmesi için kolluk birimlerine talimat verdi.

Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi. 
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'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

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