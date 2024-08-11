'Para sayma' görüntülerine iddianame hazırlandı: Çok sayıda kişiye ceza, binaya el koyma...

TAPUYA TESCİL İSTEMİ





3 AYRI SUÇLAMA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin bir örneğini 9 Ağustos'ta resmi yazıyla birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre savcılığın yazısında, "sosyal medya platformunda 11 Mart itibarıyla kimliği belirsiz bir şahsın siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masanın üzerine dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı" bildirildi."Görüntülerle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve somut olayda herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunup bulunmadığın tespiti açısından resen soruşturma başlatıldığı" bilgsine yer verilen yazıda, görüntülerdeki paraların, "SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından Sarıyer ilçesindeki 14 taşınmazın, CHP'ye satılması sırasında kullanılanlar olduğunun tespit edildiği" anlatıldı.Yazıda, "siyasi partilerin taşınmaz mal edinmelerinin ve hangi usule göre gelir sağlayabileceklerinin Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği, siyasi partilerin mali denetimlerinin de Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağının ilgili kanunda açıkça belirtildiği" vurgulanarak, şöyle devam edildi:"CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu 69, 74 ve 76. maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak, usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, söz konusu taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereğinin takdiri amacıyla soruşturma dosyasının onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir."Savcılıkça CHP İl Başkanlığına gönderilen ve "taşınmazların hangi tarihte kim tarafından ve ne kadar bedelle satın alındığı, taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edildiği, satıcıya hangi yolla ödendiği şeklindeki bilgilerinin istendiği" aktarılan iddianamede, CHP İl Başkanlığın ise cevabında, satış bedelini 39 milyon 870 bin lira olarak belirttiği vurgulandı.İddianamede, "il başkanlığınca taşınmazların satın alınması sırasında 6 milyon liranın 6 Kasım 2019'da, 18 milyon 360 bin liranın 18 Kasım 2019'da il başkanlığı hesabından havale edildiğine ilişkin dekontları sunduğu" aktarıldı. "24 milyon 360 bin liranın satıcının banka hesabına havale yoluyla ödendiğini belirten il başkanlığının, 15 milyon 510 bin liranın ise satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği, 365 bin lira tapu harcı ve 4 bin 480 lira da döner sermaye ödemesi yapıldığını bildirdiği" iddianamede yer aldı.İddianamede, cevap yazısında, taşınmaz satın alınma sürecinde başlatılan "Bir Tuğla da Sen Koy" adlı kampanyanın parti genel merkezi tarafından düzenlendiğini ve banka hesap numaralarının genel merkeze ait olduğunu bildiren CHP İl Başkanlığınca, "Genel Merkezimizin hesap hareketlerini görme yetkimiz olmadığından bahse konu kampanyada ne kadar, kim tarafından, hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında İl Başkanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 22 şüphelinin tamamının, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede, şüphelilerin ayrıca TCK 53. maddeye göre seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmaları da istendi.