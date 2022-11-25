Para tükendi, Erdoğan Katar'dan 10 milyar dolar alıyor

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya gelindi.







Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili konunun "liderler düzeyinde yapılan ziyarette ele alındığını" söylerken bir başka yetkili ise yıl bitmeden 2-3 milyar dolar bölümünün Eurobond şeklinde olabileceğini söyledi. Üç kişinin doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yorum yapmadı.





Ekonomi yönetimi içeride regülasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikası izliyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerle yatırımlarını azaltması nedeniyle ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dost" diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor.





Bu kapsamda Katar ile Türkiye ekonomik ve diplomatik ilişki, komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesmesi ile birlikte hız kazanmıştı.





"EN AZ 8 MİLYAR DOLARLIK BİR TUTAR ÖNGÖRÜLÜYOR"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti.





Türkiye ile Katar bu dönemde ekonomik ilişkilerini artırmış TCMB Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tünelinde de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını söylemişlerdi.





DİKKAT ÇEKEN İKİ OLASILIK!

Reuters'a bilgi veren üst düzey yetkili, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir" dedi ve ekledi:





"Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı."





Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörmüş ve bunu 9 milyar dolarını tamamlamıştı. Dolayısıyla Hazine yıl bitmeden 2 milyar dolar daha ihraç gerçekleştirebilir. Önümüzdeki yıl uluslararası piyasadan borçlanma hedefi ise 10 milyar dolar olan Hazine bazı yıllarda önfinansman için borçanmasını öne de çekebiliyor.





ERDOĞAN KATAR'A GİTMİŞTİ

Erdoğan son olarak Dünya Kupası'nın açılışı için bu haftasonunda Katar'a gitmişti.





Konu hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili ise Katar ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Hazine'nin bu yıl borçlanmasında 2 milyar dolarlık bir bölüm kaldı. İlk etapta Katarın tahvil piyasasına ihracına 2-3 milyar dolar iştiraki yöntemi görüşmeleri pozitif ilerliyor. Daha sonra da önümüzdeki yılın ilk aylarında devam edecek."





Yetkili, "Swap, eurobond, şirket ortaklığı ya da süreç içerisinde genişletilebilecek diğer konularda Katar'ın önümüzdeki dönemde Türkiye yatırımlarını daha da artıracağını söyleyebilirim" dedi. Aynı kaynak bankaların sendikasyonlarına iştirakin arttırılması yöntemlerin kullanıldığını da söyledi.







Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile son olarak geçen ay bir araya gelmişti.





Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıkladı.





TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.





Katar'ın swap anlaşması ise aynı tutar ile bir kaç ay önce yenilenmişti.