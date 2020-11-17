Para yardımına rağmen iflas!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kredileri yoluyla 500 milyon dolar destek sağlanan 300 civarında şirket iflas müracaatında bulundu.





Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin resmi verilere ve şirket başvurularına dayanan analizine göre toplam 23 bin 400 kişi çalıştıran şirketlerin yöneticileri, Ücret Koruma Programı'ndan (PPP) gelen fonların faaliyetlerini sürdürmek için yeterli olmadığını belirtiyor.







Ek teşvik olmamasının işletmeler üzerinde baskı oluşturduğundan yakınılıyor.





PPP kredilerinden yararlanmasına rağmen iflas eden şirketlerin sayısı muhtemelen araştırmaya konu olandan çok daha fazla.





WSJ'nin analizinde sadece büyük şirketler yer alıyor ve bu şirketler, toplam katılımcıların yüzde 13,5'ini temsil etmesine karşın kredilerin kabaca yarısını oluşturuyor.





ŞİRKETİNİ DOĞRUDAN TASFİYE EDENLER DE VAR





Bir çok küçük işletme ise elinde nakit kalmadığı zaman iflas müracaatında bulunmak yerine doğrudan varlıklarını tasfiye etme yoluna gidiyor.





Küçül İşletme İdaresi'nin (SBA) verilerine göre hükûmet nisan ayından beri 5,2 milyon şirkete toplam 525 milyar dolarlık PPP kredisi verdi.





WSJ'nin iflas başvurularını dayandırdığı SBA rakamları sadece en büyük borçlanıcıların verilerini kapsıyor.





Hükûmetin resmi verilerine göre iflas talebinde bulunan şirketlere verilen toplam kredi miktarı 228 milyon dolar ile 509 milyon dolar arasında değişiyor.





285 şirketin yarısı ağustostan sonra müracaat etti. Neredeyse her eyaletten onlarca şirketin iflasa dair gösterdiği başlıca sebep Korona salgını.