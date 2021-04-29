"Paradoks değil mi? Oyların neredeyse tamamı Cumhur İttifakı'na gitmiş"

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde yaşayan köylülerin bölgedeki taş ocağı projesine karşı eylemler düzenlemesiyle ilgili, "Rize İkizdere’de benim annem, anneannem gibilerinin seslerini duyuyorum. 'Ala belanuzu versun' diyordu teyze. Kime karşı... Kime karşı yeşilini, deresini, ormanını koruyorlar? Cengiz İnşaat... Kim o? Rizeli... Mesut Yılmaz zamanında aşina olduk ve artık Türkiye’nin kamu ihale kralı. Cumhurbaşkanı Erdoğan nereli? Rizeli... Oylar kime verilmiş: Nerede ise tamamı Cumhur İttifakı'na" dedi.







Kahveci, "Ama olsun. Bizlerin görevi Milletin bilinçli olmasa bile hakkını, hukukunu savunmak durumundayız. Durumu anlatmak zorundayız. Yoksa biz de ileri yıllarda 'bi şey yapın, arkadaş bi şey yapın. Çocuklarınız burayı görmek istiyorsa bi şey yapın' demeye başlarız." görüşünü dile getirdi.





Kahveci, yazısında "Mesele yaşadığımız paradoks. Hala anketlerde iktidar ittifakı önemli oy oranını gösteriyor. Bu müthiş bir başarı. Artık toplum ekonomik yoksulluğu, açlığı, sefilliği, işsizliği cezalandırmıyor. Aç kalırım, işsiz kalırım, sefil kalırım, perişan olurum ama oy tercihimi değiştirmem diyor. Bakın önceki gün IMF verileri açıkladı: Dünyada gelirine oranla kendi halkına en az destek çıkan 3 ülkeden biri oldu Türkiye. Burada zenginlik meselesi eğil, gelire oranla destek hesaplanıyor. Rakamlara göre Milletine zırnık vermemiş ülkelerden biriyiz.Ama aynı aylarda, haftalarda ve günlerde aklımız fikrimiz Kanal İstanbul olmuş. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan inatla yapacağız ve bu yazın da temelini atacağız diyor. Millete para yok ama Kanal İstanbul’a para oluk oluk... İşte bu paradoksal duruma rağmen oy paradoksu da ilginç" ifadesini kullandı.