Samanyolu Haber /Dünya / Paraguay'da dev uyuşturucu operasyonu /28 Temmuz 2021 23:40

Paraguay'da dev uyuşturucu operasyonu

Güney Amerika ülkelerinden Paraguay’ın başkenti Asuncion yakınlarında düzenlenen operasyonda şeker çuvallarının içine gizlenmiş halde 3 bin 416 kilo kokain ele geçirildiği belirtildi.

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Paraguay’ın başkenti Asuncion yakınlarında uluslararası sevkiyat için bekleyen şeker çuvallarının içine gizlenmiş halde 3 bin 416 kilo kokain ele geçirildi.

Ulusal Polis tarafında yapılan açıklamada, Paraguay’ın başkenti Asuncion yakınlarında uluslararası sevkiyat için bir depoda bekleyen şeker çuvallarının içine gizlenmiş halde 3 bin 416 kilo kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Ulusal Polis Komutanı Luis Arias gazetecilere verdiği demeçte, kokainin başkentin banliyösü Fernando de la Mora'daki bir depoya yapılan baskın sonucu ele geçirildiğini aktararak, kokainin içinde organik şeker bulunan çuvalların içine gizlendiğini ifade etti. Arias, "3 bin 400 kilodan fazla kokainden bahsediyoruz. Bu, savcılarla birlikte çalışan narkotik polisinin neredeyse bir ay süren soruşturmasının doruk noktasıydı" dedi.

Ele geçirilen kokainin yurt dışına ihraç edilmek üzere bekleyen bir konteyner içinde olduğunu belirten Arias, “Nereye gideceğini bilmiyoruz. Depo kiralanmış ve şeker deposu olarak listelenmiş" dedi.

Öte yandan Paraguay’da geçtiğimiz sene ekim ayında başkente 40 kilometre uzaklıktaki Villeta Limanı’nda kömür torbaları içine gizlenmiş halde 2 bin 900 kilogram kokain ele geçirilmişti.
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