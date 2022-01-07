Paraguay'da pirana saldırıları: Isırılmış 4 ceset bulundu, 20 yaralı var



Paraguay'da 1 Ocak'tan bu yana pirana saldırıları sonucu 4 kişinin ölmesi, 20 kişinin ise yaralanması, yerel halkta panik meydana getirdi



2 Ocak'ta yaşanan bir olayda, 22 yaşındaki bir adam başkent Asuncion'un güneyindeki Paraguay Nehri yakınında bir aile gezisi sırasında piranaların saldırıya uğradı. Piranalar tarafından su altına çekilerek kaybolan genç adamın ailesi polise başvurdu. Olaydan yaklaşık bir saat sonra vahşi balığın ısırık izleriyle yaralanan genç adamın cesedi bulundu. Bir diğer olayda ise Puerto Rosario kentindeki Paraguay Nehri'nde yüzen 49 yaşındaki bir adam pirana saldırısı nedeniyle önce boğuldu, ardından cesedi vahşi balıklara yem oldu.









Deniz Valiliği ve Kamu Bakanlığı üyeleri salı günü kayıp olduğu bildirilen üçüncü bir adamın cesedini çıkardı. Cesedi Paraguay Nehri'nde yüzerken bulunan kimliği belirsiz şahsın, boğularak boğularak öldüğü tespit edilirken, yüzünde olduğu ve ayaklarında ısırık izleri vardı.





Söz konusu ölümlerin ardından Tebicuary nehrinde iki kişinin daha benzer şekillerde öldüğünü bildiren Arjantin basını, cesetlerde yine pirana ısırıkları tespit edildiğini kaydetti.

Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde onlarca kişi piranalar tarafından ısırıldıklarını yetkililere bildirdi.





Ekim ayından marta kadar olan üreme mevsimi sırasında karakteristik olarak agresif olarak bilinen piranalar, genel durumlarda ise insanlara saldırmayan hem et hem de otla beslenen bir balık türü olarak biliniyor. Genellikle erkek piranalarda görülen bu saldırgan davranışın ölümcül bir saldırıyla sonuçlanmadığı düşünülüyor.