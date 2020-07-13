Paralar nereye gitti? Saray'dan belediyelere dudak uçuklatan 'yardım'

Başkanlığın 2019 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, kuruma tahsis edilen 883 milyon 472 bin 921 liralık bütçe ödeneğinden 621 milyon 100 bin lirası “belediyelere yardım” adı altında harcandı.





Yardım yapılan belediyelerle ilgili herhangi bir ayrıntıya ise yer verilmedi.





Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, raporda şu bilgilere yer verildi:





“Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine yıl içinde 260 milyon 584 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl sonunda personel giderleri için 6 milyon 120 bin 320 TL, belediyelere yardım için ise 621 milyon 100 bin TL yedek ödenekten eklenmiş, Lojman Onarımı Projesi için 4 milyon 477 bin 114 TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarılmıştır.





Toplam 883 milyon 327 bin 206 TL ödeneğin 833 bin 472 bin 921 TL'si harcanmıştır.”