Paralar tehlike saçıyor

Çin yüksek riskli bölgelerden gelen paraları tedavülden çıkarırken, bir ihtimal bu paraları imha etmeyi de planlıyor. Business Insider dergisinde konuyla ilgili olarak yayınlanan makalede sıcaklığa ve neme bağlı olarak, kredi kartları ve madeni paralar gibi bazı yüzeylerin bu damlacıklar için dolar gibi kağıt paralardan daha iyi barınaklar olduğu belirtiliyor.





Makalede en riskli alanlardan bazıları ise kapı kolları ve masalar olarak gösteriliyor. Günde birkaç kez el değiştiren madeni paralar ise en fazla dokunulan yüzeyler olarak dikkat çekiyor.





Çin yönetiminin paraları sterilize etmeye başladığı belirtilen makalede şu görüşler dile getiriliyor:"Bu şekilde virüsün başkalarına geçişi azaltılmaya çalışılıyor. Hastane ve diğer enfekte bölgelerinden gelen paralar ise dolaşıma sokulmayacak ve Merkez Bankası’na gönderilecek. Hatta bazı paraların imha edilmesi dahi gündeme gelecek.





Gözenekli paralar ve saçlar ise düz ve sert yüzeylere göre virüsleri daha az barındırıyor. Kuzey Karolina Üniversitesi’nden Epidemiyolojist Rachel Graham para ve saçların küçük boşluklar ve deliklerden dolayı mikrobu tuttuğu ve başka yüzeylere transferini engellediğini belirtiyor."





Yapılan araştırmalarda paraların düşündüğümüzden daha kirli olduğunun ortaya çıktığı vurgulanan makalede, günümüzdeki salgın hastalıkların hızla yayılmasında uluslararası para birimi olarak kabul edilen dolar’ın büyük bir rolünün olduğu ifade ediliyor.





Yüzde 75 pamuk ve yüzde 25 ketenden imal edilen dolarlarda bakterilerin hızla büyüdüğü ve paraların kirlendiğini ortaya koyan pek çok araştırma yapıldı da belirtilen makalede özellikle bir ve beş dolarlık banknotların çok fazla kullanıldığını, bundan dolayı da bu paraların en fazla mikrobu bünyelerinde barındırdığının altı çiziliyor. 2017’de yapılan bir araştırmaya da işaret edilen makalede New York'ta tedavülde olan paralar üzerinde yapılan araştırmalarda kokainden yüz çeşit bakteriye mikrop tespit edildiği ifade ediliyor.





Delaware Üniversitesi'nden Epidemiyolog Jennifer Horney ise en az riskli ödeme şeklinin kredi kartları olduğunu söylüyor. Horney, “Kalemler, otel odası anahtarları, kredi kartları ve kart okuyucular, virüslerin yayılmasını önlemek için rutin temizliğin bir parçası EPA tarafından onaylanan temizleyicilerle silinmelidir” diyor.





Bu arada yine Business Insider‘de yayınlanan başka bir makalede ise hastalığın teşhisi için yapılan testlerde ABD’nin sınıfta kaldığı ifade ediliyor.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Güney Kore ve Çin yüzbinlerce insana test uygularken, bu oran ABD’de ise iki binden daha az. Orana vurulduğunda Güney Kore’de bir milyon kişiye üç bin 692 test düşerken bu oran ABD’de ise bir milyonda beş. Güney Kore’de şu ana kadar yapılan test sayısı 189 bin iken ABD’de ise bin 7070. Her iki ülkede de koronavirüsten ilk ölümler aynı gün dünyaya duyuruldu.





ABD’de test cihazı eksikliğinden dolayı kaç kişinin koronavirüsü hastalığına yakalandığının net olarak ortaya konamadığı belirtiliyor.