Paralel polis teşkilatı!

SAMANYOLUHABER- Çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.





Buna göre bekçiler artık kimlik sorabilecek, üst arayabilecek, silah ve zor kullanabilecek.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP), teklifi hazırlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) para-militer bir yapı tesis ettiğini belirtiyor.





TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ TEHDİT EDECEK





Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu bekçilere toplantı ve gösteri yürüyüşleri için “önleyici tedbir alma” görevinin verilmesi, bu konuda yetkili kılınmasının “endişe verici” olduğunu kaydetti.





Yeneroğlu, “Zaten mevcut durumda bu konuda birçok sorun yaşanırken, kolluk güçlerinden daha az eğitimli ve deneyimsiz kişiler tarafından; demokratik toplumun etkili işlemesinde önemli bir yere sahip olan bu hakkın sınırlandırılması ve keyfi uygulamalarla bastırılması, temel hakları yoğun ve yaygın bir biçimde tehdit edecektir.” diye konuştu.





PARA-MİLİTER YAPI: BEKÇİLER





T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz bugün yayımlanan makelesinde, "Keyfi uygulamalara son derece açık, yalap şap yazılmış bir kanun metniyle bekçilere verilen 'ali kıran baş kesen yetkisi' ne anlama geliyor?" sorusunu yöneltti.





"Polisin ve jandarmanın başaramadığı ne var ki bekçilere bu yetkiler veriliyor?" diyen Yılmaz'a göre iktidar, kendisine bağlı bir tür para-militer yapı tesis edecek.





Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkânı geliyor.





Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki delilleri muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.





GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERE DE MÜDAHALE





Çarşı ve mahalle bekçileri görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, "şüpheli durum veya kişileri" bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.





"Kamu düzenini bozacak mahiyetteki" gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar "önleyici tedbirleri" alacak.





Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları, "bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek" amacıyla durdurabilecek.





HİTLER ALMANYASININ KAHVERENGİ GÖMLEKLİLERİ





Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan mülakatla bekçi kadrosuna alınan 9 bin kişi daha sonra polis kadrosuna alınmıştı. AKP'nin bu şekilde devlet içinde kendi polis teşkilatını kurduğu belirtilirken, bekçiler "Erdoğan'ın kahverengi gömleklileri" diye niteleniyor.





Adolf Hitler Almanyasında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) bünyesinde Taarruz Bölüğü (Sturmabteilung/SA) kurulmuştu. Yarı askerî teşkilatının mensupları kahverengi gömlek giydiği için "Kahverengi Gömlekliler" ismiyle anılıyordu.





Taarruz Bölüğü Hitler'in iktidara gelmesi ile Almanya içinde ikinci bir ordu haline geldi ve nasyonal sosyalistlerin politik rakiplerinin bastırılmasında önemli rol üstlendi.