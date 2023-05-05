Samanyolu Haber /Politika / 'Paralel seçim kurulu' iddiasının ardından CHP'den bürokratlara net uyarı /05 Mayıs 2023 00:27

'Paralel seçim kurulu' iddiasının ardından CHP'den bürokratlara net uyarı

CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu 'paralel seçim takip sistemi'ne ilişkin 'kanunsuz emrini uygulayanlar yarın bir soruşturmaya karşı karşıya kalabilir' dedi.

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Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in “İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettik” açıklamasının ardından “Torbalı’da GAMER’i kurmak için bilgisayar istendiği duyduk. Kiraz Kaymakamlığı’nın seçim kurullarına yazı yazdığını duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

BÜROKRATLARA NET UYARI

Murat Bakan, “Bu yapılacak işlemlerin hukuk dışı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu; bu konuda verilen emrin de kanunsuz emir olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili 30 ilçe başkanlığımız, hazırlayacağımız dilekçe ile hem savcılığa hem seçim kurullarına başvuracak… İçişleri Bakanı’nın kanunsuz emrini uygulayanlar, hepsi yarın bununla ilgili idari soruşturmayla, bir ceza soruşturması ile karşı karşıya kalabilirler. Biz burudan uyarıyoruz. Hukuk çerçevesinde hareket etsinler diye” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamalarda "İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş" demiş; Erkek bir süre sonra söz konusu iddiaları kanıtlayan görüntüleri paylaşmıştı.

Dün akşam Habertürk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise iddiaları yalanlamıştı.
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