64 yıllık dev marka krizde

Türkiye’nin ilk tarıma dayalı sanayi markalarından biri olan ve meyve suyu, salça ve konserve alanında üretimi bulunan TAMEK'in mali krizde olduğu iddia edildi.





1955’te Bursa Demirtaş’ta Mehmet Sipahioğlu tarafından temelleri atılan firma 64 yıldır faaliyet gösteriyor.







ALMANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILARAK KURULMUŞTU





Almanlarla teknolojik işbirliği yapılarak kurulduğu için şirkete Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası’nın (TAMEK) ismi verilmişti.





TAMEK'in bu yıl salça ve konserve üretiminde sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Marketlerden gelen salça talepleri karşılanamadı. Dört ayrı market zinciri iddiayı teyit etti.





Mali kriz sebebiyle salçalık domates alımı yapılamadığı ve üretim tamamen durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Fabrika yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor.





Tamek piyasaya olan borçları mukabilinde alacaklı taraflara konserve bezelye teklifinde bulunuyor.





1958 YILINDAN BERİ FAALİYET GÖSTERİYOR





Türkiye’nin ilk ketçabını 1958’de üreten firma, 1959’da Türkiye’nin ilk hazır yemek ve dolmasını imal etmişti. İlk TAMEK markalı meyve suyu ise 1963’te raflardaki yerini almıştı.





TAMEK, meyve suyu sektöründe en büyük markalardan biri olarak gösteriliyor.





TAMEK'in sahibi olan Sipahioğlu ailesi bir dönem Pepsi’nin Türkiye temsilcisi idi. 2000’lerde sonlanan işbirliğinden sonra firma meyve suyuna odaklandı.





Pepsi’den ayrılık sonrası aile arasında miras kavgaları başladı. Kavga uzun süre gazete sayfalarından düşmedi. Sorunlar şirket yönetimlerine de yansıdı.





Son yıllarda neredeyse altı ayda bir genel müdürün değiştiği aktarılıyor.