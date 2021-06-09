Paramound Otel’e tankla çöken Cihan Ekşioğlu’na 7 koruma polisi verilmiş

Yasemin Uras, Paramount Oteli'in el değiştirmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İsmini veremeyeceği bir politikacının oğluyla iş ortaklığı bulunan Cihan Ekşioğlu’nun otelde hisseleri satmaları için kendilerine baskı yaptığını belirten Yasemin Uras, işler karışınca politikacının oğlunun ortaklığının sona erdirildiğini söyledi. Otele çöküleceğini anlayınca tedbir koydurduğu için Show TV, Hürriyet gazetesi ve internet haber sitelerinde aleyhinde haber yaptırıldığını belirten Yasemin Uras, ‘‘Hisselerimi satmayınca mafyanın avukatlığını yapan bir kişi tarafından kızlarımla tehdit edildim.’’ dedi.





Paramound Otel’in yasal varislerinden biri olan Victoria Yasemin Uras, gazeteci Selçuk Geçer’in Youtube kanalına konuk oldu.







Cihan Ekşioğlu’nun birlikte hareket ettiği Rus oligarkların parasını aklayan Özbek asıllı Botır Rakhimov’u (Bahtiyar İkramoğlu) kırmızı bültenle arandığını ve FBI’ya konu hakkında şikâyette bulunduklarını belirten Victoria Yasemin Uras, ‘‘Kimsenin gelip aldığı yok. FBI tarafından da aranıyor ama FBI’nın Türkiye’ye müdahale edemiyor. Bir ara Türkiye dışına çıkamıyordu, 2019’da Ukrayna’ya gitti orada tutuklandı. Rusya’ya da gidemiyor kendi memleketi Özbekistan’a da gidemiyor ki eşi Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın sağ kolunun kızı. Fakat enteresan bir gelişme oldu 2 hafta önce Rusya ve Özbekistan’a gitti. Sezgin Baran Korkmaz’a oteli sattığı ya da devrettiği halde şu anda otelimde kalıyor. Otelin Saray denilen bir bölümü var onu da anlamış değilim; niye hâlâ orada kalıyorsun. Ticaret sicillerine girdiğimizde halen sahibi olarak Botır görülüyor.’’ diye konuştu.





‘FBI VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIRKEN TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ’





Botır’ın kırmızı bültenle aranmasına rağmen Türkiye’de üst yönetimden birileri tarafından Türk vatandaşlığı verildiğine dikkat çeken Yasemin Uras konuşmasını şöyle sürdürdü:





‘‘Adamın zaten 5 tane pasaportu var. Devlet tarafından Türk vatandaşlığı verildiğinde ama devletten kim tarafından verildiğini bilmediğim için söyleyemem adı Bahtiyar İkramoğlu oldu. Türk vatandaşı olduğunu biliyorum ama kim tarafından yapıldığını söyleyemem. Başka yere gidemediği için Türkiye’ye yerleşiyor bir güzel otelimize de çöküyor. Kira kontratına göre bize ödemesi gereken ücretler var. Ödememeye başlıyor problem çıkarıyor, kira ödememek için bir sürü bahaneler üreterek babamı da sıkıştırıyor. Kontrata göre babamın villasının bulunduğu parsel otelin içinde babam orada yaşıyor. Kontrata göre o villaya hizmet verilmesi lazım ama babamı bezdirmek için o hizmetleri vermiyor. Kızkardeşim babamı ziyarete geldiğinde içeri almıyor. Kendi otelimize girmek için karakola gidip polisle otele girmeye çalışıyoruz. Zaten 81 yaşında olan babam yatalak hasta tekerlekli sandalyede kalp, şeker, KOAH hastası aynı zamanda. Babam da durum böyle olunca bezdi bari oteli satayım dedi.





Ben ABD’de yaşıyorum böyle problemler olduğunu da bilmiyorum. Bir gün kızkardeşim bana mesaj attı abla acil gel otele müşteri çıktı ancak adamlar dolandırıcı diye. Ben acil ABD’den İstanbul’a oradan da Bodrum’a habersiz bir şekilde gelip babamın villasına gittim. Babam villada hemşireleri ortada yok ama acayip kılıklı birkaç adam birkaç Özbek kız şortlarla villada dolaşıyor. Babamı derhal indirin aşağıya dedim. Babamın saçı başı dağılmış konuşamıyor görünce ters giden birşeyler olduğunu anladım.





TURAN AVCI RUS MAFYASININ PARASINI AKLAYAN KİŞİ





Bu arada oteli güya Turan Avcı satın alıyor. Babamla beni konuşturmamak için sürekli yanımıza birilerini gönderiyorlar zaten babam birkaç saat sonra fenalaştı. Derhal ambulans çağırdım beynine pıhtı attı zannettim. Doktorları muayene etti, babamın şekeri 400’ün altına indiremezken babamın şekeri 50 çıktı zaten 50’nin altı şekeri olan bir insan yaşayamaz. Babamı doktorlar yoğun bakıma alıp boynundan açılan damar yoluyla şeker verip adamı toparladılar.





Turan Avcı Rus mafyasının parasını aklayan adam olarak bilinir. Bakarsanız geçmişine birinin maşası olan kişidir.





BİZİ KARALAMAK İÇİN HABERLER ÇIKARTMAYA BAŞLADILAR





Babamın durumu kötüleşince uçağa atlayıp İstanbul’a gittim vasi atamak için Anladım ki bu adamlar oteli elimizden alacaklar. Önce tedbir konuldu sonra kaldırıldı. Babam bu arada devamlı komaya girip çıkıyor.





Kızkardeşim Nilüfer Uras ile birlikte otele tedbir koydurduğumuz için hakkımızda garip haberler çıkmaya başladı. Gayrımeşru olduğum yönünde haberler, çirkin haberler Show TV’de Hürriyet’te internet sitelerinde yayınladı. 21 yüzyılda DNA testi gibi bir şey var zaten babamı tükürseniz kopyasıyım boy hariç ben çıkarım. Bizi karalamak için haberler çıkartmaya başladılar biz de tazminat davası açtık.





ZAVALLI BABAM ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE VEFAT ETTİ





Bu sürede zavallı babam şüpheli bir şekilde vefat etti. KOAH hastası olduğu için babama boğazı delinerek bir tüp vasıtasıyla oksijen veriliyordu. O alet kolaylıkla çıkarılacak bir şey değil ben 17 sena bir doktorla evli kaldı oradan biliyorum. Güya babam otururken o alet babamın boğazından düşmüş ve babam boğularak hayatını kaybetmiş bize böyle söylediler. Diyelim ki çıktı yanında hemşire var niye alıp takmadı. Ben babama otopsi yaptırmayı düşündüm ama Türkiye Cumhuriyeti’nde otopsi yaptırsam ne fark eder diye vazgeçtim.





Anlaşmanın günü gelmeden kasadaki rehin hisseler kaçırılmış. Satış gerçekleşmeden babam vefat ettiği için biz doğal mirasçı olarak direkt otelin sahibi olduk. Rixos Otel’de bizimdi kiracımız da Fettah Tamimce idi.





BUNLARIN HEPSİ MAŞA KULLANIYOR





Turan Avcı CNN Türk’e çıkıp oteli ben aldım dedi ama sonra çeke bakılınca Andrey Ravyoric diye bir adam çıkıyor. Bunlar bir yere çökerken kendi isimlerini kullanmıyorlar. Başı sonradan yanmasın diye maşa kullanıyorlar. Andrey, Turan Avcı’nın yanında çalışan çaycı, şoför gibi bir adam. 47 milyon dolarlık bir çek var. Babama ben vasi atamaya çalışınca, hakimin karşısına çıktı dedi ki ‘Ben bu oteli 100 milyon dolara satıyorum’. 100 milyondan sonra bir anlaşma çıktı 90, sonra bir anlaşma 67, sonra çek çıktı 47, sonra çıktı ki çek karşılıksız. Zaten Rus şoför adına, şoför nasıl alıyorsa. Sezgin Baran Korkmaz da böyle yaptı. Yalısını gitti başkasının adına aldı. Sezgin zaten aldığı malın çoğunu başkasının üstüne alıyordu. Sezgin Baran Korkmaz otelleri toplardı ve otelleri avukatlarının üstüne alırdı. Arkalarında birileri olduğu için rahat hareket ediyorlar. Açılmış davalarım olduğu için Türkiye’deki bağlantılarını şimdi açıklayamam.





ÇAKMA MAFYASINDAN TANINMIŞ MAFYASINA HERKES ARADI





Ben malımı kurtarmaya çalışıyorum benim Sezgin Baran Korkmaz’a açtığım davada otelin değeri 127 milyon dolar. Ben daha 5 kuruş para almadım. Benim malımın üzerine çöktüler elden ele el değiştiriyor. Herkes birbirine hediye ediyor ama ana bedeli henüz bize ödenmedi. Ben dava açınca mafyasından tutunda birçok insan beni aradı. Biz senin işini çözeriz yüzde 40 alırız yok yüzde 50 alırız diye bana teklifte bulundular ben bunların hiçbiri kabul etmeyerek yasal yollara başvurdum. Çakma mafya da vardı tanınmış mafya da vardı.





Anlaşmanın günü gelmeden kasadaki rehin hisseler kaçırılmış. 2 hafta sonra çek oluşturulacaktı zaten çek karşılıksız çıktı. Ben satış rakamları şaibeli olduğu için satışı kabul etmedim ama kardeşlerim korktuğu için kabul ettiler. Kardeşlerimin avukatı Deniz Ketenci idi o da Bahtiyar İkramoğlu’nun evine girip çıktığını, yakın arkadaşı olduğunu söyleyince benim avukatım olamaz dedim.





CİHAN EKŞİOĞLU’NA DEVLET 7 TANE KORUMA VERDİ





Benimle görüşemeyince Botır Rakhimov ve Cihan Ekşioğlu, avukat Deniz Ketenci’yi aramış. Ben şaşırdım hayatımda Cihan Ekşioğlu’nu ben hiç duymadım. Otel satış kontratlarında falan da ismi yok. Cihan





Ekşioğlu diyor ki ‘otelinizin durumunu siz bilmiyor musun? Hisse payınızı satın yoksa hiçbir şey alamayacaksınız.’ diye baskı yaptı. Ben böyle olunca Botır Rakhimov ile Cihan Ekşioğlu’nun ilişkisini sorguladım. Cihan Ekşioğlu Amerika’da fonları olan Türkiye’de askeri kışlaların ihalesini alan bir kişi. Niyeyse bu da işimizin içine girdi. Cihan Ekşioğlu’nun bir ara devletten 7 tane koruması vardı. 2017-2018 yıllarında bu kadar koruması vardı şimdi ne kadardır bilmiyorum.





CİHAN EKŞİOĞLU DEVLETE ÇALIŞAN BİR KİŞİNİN OĞLUYLA ORTAKLIK YAPTI





Beni şöyle tehdit ettiler, iki kızınıza bir şey olmasın dediler. İsimlerini söyleyemem davalık olduğumuz için. Bu işler tamamlandıktan sonra söylerim. Tehdit eden kişinin ismini söyleyemem ama mafyanın avukatlığını yapan bir kişi. Cihan Ekşioğlu’nun 2017 -2018 yıllarında devlete çalışan kişinin oğullarıyla iş ortaklığı vardı verebileceğim bir isim değil. O şahsın ortaklığı işler karışınca bitirildi. Gazeteciler araştırsın 2015-2016-2017’de Cihan Ekşioğlu kimlerle ortaklık yapmış araştırsın ben söyleyemem.’’





TSK’DAN BİRÇOK İHALE ALMIŞ





Başta savunma sanayi olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteren EKBA Holding’in sahibi olan Cihan Ekşioğlu, gelişen drone tehditlerine karşı Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ’yi satın almasıyla gündeme gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden birçok ihale alan şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kataloğuna da girmişti.





Temmuz 2019’da dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme, Cihan Ekşioğlu daveti üzerine Paramound Otel’e gelmişti.







AKP VE MHP’Lİ POLİTİKACILAR YAKIN İLİŞKİSİ VAR





AKP ve MHP’li politikacılar, yüksek yargı mensuplarıyla ve askerlerle yakın ilişkisi ortaya çıkan Cihan Ekşioğlu, uçaksavar mermilerinin üretileceği bir mühimmat fabrikası kurmak için başvuru yaptıklarını açıklamıştı.