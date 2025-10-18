Samanyolu Haber /Gündem / Paramount Otel soruşturmasında Cihan Ekşioğlu dahil 3 kişiye tutuklama talebi /18 Ekim 2025 22:38

Paramount Otel soruşturmasında Cihan Ekşioğlu dahil 3 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Paramount Otel soruşturmasında, aralarında iş insanı Cihan Ekşioğlu’nun da bulunduğu üç kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Paramount Otel soruşturmasında, aralarında iş insanı Cihan Ekşioğlu’nun da bulunduğu üç kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

“Paramount Oteli’ne çökülmesi” olarak kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürerken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe hakkında tutuklama, Şaban Kayıkçı hakkında ev hapsi, Melike Yüksel hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü talebiyle mahkemeye sevk işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
