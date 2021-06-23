Samanyolu Haber /Gündem / Paramount'ta o da mı kaldı? Binali Yıldırım da listeye girdi! /23 Haziran 2021 18:03

Paramount'ta o da mı kaldı? Binali Yıldırım da listeye girdi!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın 2017’de Paramount Otel’de kaldığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Günün Raporu programında Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte 2017 yılı Ağustos ayında Paramount Otel'de kaldığını öne sürdü.

Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Binali Yıldırım ailesiyle birlikte kalıyor. O dönemin Başbakanı. Telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı, o da 'Kendi cebimden 35 bin lira ödedim' demişti.

Bu ülkenin başbakanından bahsediyoruz. Şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı.

Her tarafı yanlış. Kendisinin verebileceği bir para değil. Servetiyle ilgili büyük iddialar var. Oğluyla ilgili kendisiyle ilgili. Şu an milletvekili bunlar araştırılmalı. SBK'nın sahipliğini yaptığı bir otelde başbakan olarak kalması araştırılmalı."
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