'Paranoya' aptallık sınırlarını aştı





Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe’de, karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan’a büyük tepki vardı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, “F...’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık” şeklinde konuştu.







Mağlubiyetin akli melekelerde meydana getirdiği hasar







Türkiye'deki paranoyanın aptallık sınırını nasıl aştığını göstermesi bakımından önemli olan bu açıklamalara, TFF'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıklaması ise tüy dikmiş oldu.







VAR hakeminin boynuzu bilezikli Koç fotoğrafı var mı?







Boynuzunda bilezik takılı koç fotoğrafı getiremeyenler' maçlara atanmasın.

Shaber3.com olarak, Dahi(!) Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Cemaat Mensuplarını tespit etmek için icat(!) ettiği yönteminin hakemlere de uygulanmasını öneriyoruz. '' maçlara atanmasın.



