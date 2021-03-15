Samanyolu Haber /Spor / 'Paranoya' aptallık sınırlarını aştı /15 Mart 2021 23:28

'Paranoya' aptallık sınırlarını aştı

Türkiye'deki paranoya ortamı aptallık sınırını çoktan aştı. Suç üstü yakalanan hırsızdan, 8-9 yaşındaki kız çocuklarını taciz eden sözde 'Şeyh'lere kadar, içine düştükleri rezilliğin faturasını Cemaat'e, Hizmet Hareketine kesmekten utanmıyorlar. Bu zincirin en son halkası da Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki oldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçtan sonra Hizmet Hareketi'nin taraftarları sokağa dökmek istediğini söylediği, akıl mantık sınırlarının dışına çıkan, 'Aptalca' açıklamaları şaşkınlıkla kaşılandı.

Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe’de, karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan’a büyük tepki vardı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, “F...’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık” şeklinde konuştu.

Mağlubiyetin akli melekelerde meydana getirdiği hasar

Türkiye'deki paranoyanın aptallık sınırını nasıl aştığını göstermesi bakımından önemli olan bu açıklamalara, TFF'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıklaması ise tüy dikmiş oldu.

VAR hakeminin boynuzu bilezikli Koç fotoğrafı var mı?

Shaber3.com olarak, Dahi(!) Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Cemaat Mensuplarını tespit etmek için icat(!) ettiği yönteminin hakemlere de uygulanmasını öneriyoruz. 'Boynuzunda bilezik takılı koç fotoğrafı getiremeyenler' maçlara atanmasın.

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