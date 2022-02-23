Parası çalınan kadın konuştu bakın, hırısz Metin Özkan'dan neden şikayetçi 'olamamış'

‘SİYASİ TARAFINDAN ÇEKİNDİM’





‘ÇALDIĞI 700 DOLARI GERİ GÖNDERDİ, ALMADIM’





‘METİN ÖZKAN’IN YANINDAKİLERİNİ TANIMIYORUM’





Olayın duyulmasından sonra paranın sahibi Ufuk Enginler, çantasından 700 dolar çalan gazeteci Metin Özkan’dan neden şikayetçi olmadığını, olay günü ve sonrasında neler yaşandığını anlattı.Ufuk Enginler’in Yeniçağ’a yaptığı açıklamalar şöyle:Metin Özkan’dan şikayet olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani.Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç bulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil zaten. O olaydan sonra kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim.Restoran sahibinin babasını tanıyorum, tesadüfen o akşam o da bizim masamızdaydı. O tanıyor Metin Özkan’ı. Görüntülerde Metin Özkan’ın yanında bulunanları da tanımıyorum. O gece müzik çalan çocuklar vardı. Muhtemelen onlar. Doğrudan veya dolaylı herhangi bir tehdit almadım.