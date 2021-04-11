Samanyolu Haber /Gündem / Parası olan yurtdışına gidip aşı oluyor /11 Nisan 2021 09:34

Parası olan yurtdışına gidip aşı oluyor

Koronavirüse karşı Sputnik V aşısını vurulabilmeleri için Türkiye’den Rusya’nın başkenti Moskova’ya özel turlar düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından şimdi ise BioNTech aşısı için Sırbistan’a turlar gündemde.

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Koronavirüse karşı Rusya'da Sputnik V aşısı olunması için ücret karşılığı turlar düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de bir şirket 799 euro karşısında, Alman BioNTech şirketinin ürettiği aşıdan vurulmak isteyenlere yönelik turlar başlattı. 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, tur şirketleri Moskova'ya düzenledikleri aşı turlarının bir benzerini bu kez Sırbistan için başlattı. 

Uygulamayı başlatan şirket, aşı turları için çok yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını belirtti. 

Söz konusu yetkili Sırbistan’a iki kez gidileceğini kaydetti ve, “Tur 23-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Yolcularımız ilk doz aşılarını olacaklar. 21 gün sonra ikinci doz aşı için bir daha Sırbistan’a gidilecek. Yolcularımıza Türkçe ve Sırpça bilen tercümanlar eşlik edecek” dedi.

Turların yasal olup olmadığına dair soruya ise yetkili, “Türkiye’den ve Avrupa’dan bu turlar düzenleniyor. Sırbistan Sağlık Bakanlığı aşı olanlara aşı kartı veriyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın şu an için bu uygulamaya bir müdahalesi yok” yanıtını verdi.
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