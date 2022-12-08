Parası tükenen Demirören'den akılalmaz hile: Çalışanlarını kendi lisesinde öğrenci gösterdi

Demirören Medya Grubu'nun bazı çalışanlarını Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaydettirdiği öğrenildi. Çalışanların liseye kaydedildiklerinden haberi olmadığını duyuran Halk TV, "borçlarını ödemekte sıkıntıya düşen Demirören Medya Grubu'nun İŞ-KUR teşviklerinden yararlanmak için mi bu uygulamaya yöneldiği" sorusunu ortaya attı.







Demirören Medya Grubu çalışanlarının liseye kaydedildiği haberini Halk TV muhabiri Gül Gündüz paylaştı. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün resmi yazısına da yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:













"İŞKUR ÜZERİNDEN TEŞVİK ALABİLMEK" İÇİN

Demirören medya şirketindeki bazı çalışanların, öğrenci olmadığı halde Demiören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olarak gösterildiği iddia edildi. Bunun ardından çalışanlar konuyla ilgili bilgi almak istediklerinde, "Bunun size zararı yok" yanıtını aldı.







Demirören medya şirketindeki bazı çalışanların, "İŞKUR üzerinden teşvik alabilmek" için öğrenci olarak gösterildiği belirtildi. Demirören Medya Grubu'nun, eğitim durumlarına ya da yaşlarına bakmadan çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) MESEM programına kaydettirdiği aktarıldı. Halk TV iddiaları sormak için aradıktan birkaç saat sonra da çalışanlarına mail atarak onay istedi.



