Parası vatandaşın cebinden çıkmış: Erdoğan’a 466 bin liralık hediye pastırma

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında Kayseri’ye yaptığı ziyaret sırasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 466 bin lira değerinde pastırma aldığı belirlendi. Bu harcama, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.





Sözcü’nün aktardığına göre, CHP’li Mustafa Çalıksoy, belediyenin bu tür harcamalar konusunda şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Çalıksoy, belediyenin kamu kaynaklarını nasıl kullandığına dair daha fazla bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.





AKP Yasalara Uygun Olduğunu Savundu

AKP’li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal ise, yapılan harcamaların yasalara uygun olduğunu belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelen her devlet adamını en iyi şekilde ağırlar. Eğer Çorum’da olsaydık leblebi ikram ederdik, Kayseri’de pastırma veriyoruz” şeklinde konuştu.





Masrafları Belediye Karşıladı

Turhal ayrıca, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın masraflarının da belediye tarafından karşılandığını doğruladı ve Akar’ın Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak ağırlandığını belirtti.





Yaklaşık 250 Kilogram Pastırma Alınmış

Kayseri’de kaliteli pastırmanın kilogram fiyatı yaklaşık 2 bin lira civarında. Bu durumda, Erdoğan’ın ziyareti sırasında 250 kilodan fazla pastırma alındığı tahmin ediliyor. Bu harcama, belediyenin bütçe yönetimi konusunda eleştirilere yol açtı.





Sucuk Partisi De Yapılmıştı

Öte yandan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının eylül ayında sucuk partisiyle de gündeme gelmişti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni’nde yapılan mangalda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AKP’li Hulusi Akar’ın da olduğu görülmüştü.





Tepkilere neden olan görüntülere ilişkin açıklama yapan AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok.” sözleriyle kendini savunmuştu.