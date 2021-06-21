Samanyolu Haber /Dünya / "Parayı al, mülteciyi Avrupa'ya bırakma" /21 Haziran 2021 10:08

"Parayı al, mülteciyi Avrupa'ya bırakma"

Almanya Türkiye'ye yeni bir mülteci anlaşması önermeye hazırlanıyor. 2016'daki anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, anlaşma kapsamında AB'nin Türkiye'ye yeni kaynaklar aktarması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile yeni bir mülteci mutakabatı talep etti.Welt gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye ile göç konusundaki iş birliğini güncellememiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatının geliştirilmesinin AB'nin çıkarına olacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Türk hükümeti ile yaşadığımız tüm sorunlara rağmen, bu ülkenin bizim için, önemsiz görülemeyecek bir göçmen yükünü üstlendiğini takdir etmeliyiz" dedi. Maas ayrıca, bu bağlamda Türkiye tarafından "bakılan" sığınmacı sayısının yaklaşık dört milyon olduğunu vurguladı.

"PARASIZ OLMAYACAĞI GAYET AÇIK"

Ankara ile Brüksel arasında varılacak yeni bir mutabakat neticesinde Türkiye'ye AB'den yeni kaynaklar aktarılmasının da gerekeceğinin altını çizen Heiko Maas, "Herhangi bir rakam vermek istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı gayet açık" ifadesinde kullanarak, Türkiye'nin büyük bir maddi sorumluluğun altına girerek, diğer ülkelerin bundan tasarruf etmesini sağladığını dile getirdi.

Röportajda, son günlerde gündeme gelen, Libya açıklarında görev yapacak yeni bir denizde kurtarma misyonu ile ilgili soruya da yanıt veren Dışişleri Bakanı Maas, "AB'ye üye ülkelerin tavrına baktığım zaman bu tarz bir misyon için koşulların oluşmuş olduğunu göremiyorum" diyerek, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

Çok sayıda üye ülkenin yeni bir denizde kurtarma misyonuna karşı olduğunu belirten Maas, "Yeni bir kurtarma misyonu hayata geçirilse bile, Avrupa'ya yönelik göçün tamamına kucak açamayız" dedi. Heiko Maas bunun yerine, özellikle insanların yaşadığı yerlerden kaçmasına neden olan sebeplerle mücadele için daha kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Parayı al, mülteciyi Avrupa'ya bırakma" Sonraki Haber >>

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:23