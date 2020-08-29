Samanyolu Haber /Gündem / Parayı veren test yaptıracak /29 Ağustos 2020 09:28

Parayı veren test yaptıracak

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “kişilerin talepleri üzerine yapacağı Covid-19 testi” için toplam 250 TL ücret alabileceğini açıkladı. SES Genel Sekreteri İçel, “Covid-19 hastası kabul etmemek için direnen hastaneler şimdi isteyen vatandaşa test yaparak para kazanacak” dedi.

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Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “Kişilerin talepleri üzerine yapacağı Covid-19 testi” için toplam 250 TL ücret alabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yazıda, “Covid-19 hastalığı kapsamında ‘kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan’ Covid-19 PCR testleri için fiyat revizyonuna ihtiyaç duyulduğu” belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gündüz imzalı yazıda, “Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin” güncellendiği de açıklandı. Ayrıca yazıda, pandemi süresince özel hastanelerdeki tüm branşlar tarafından istenilmesi halinde PCR testinin yapılacağı da belirtildi.
 
Güncellenen fiyat tarifesinde özel hastanelerin toplam 250 TL karşılığında test yaptırabileceği belirtildi. Yurttaşlardan istenecek paranın 220 TL’sinin PCR test için olduğu ve 30 TL’sinin de izolasyon ücreti adı altında alınacağı açıklandı.

TEST YAPARAK PARA KAZANMA PEŞİNDELER

“Sağlık krizini de fırsata çevirenler özel hastaneler oldu” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel, “Önce Covid-19 hastası kabul etmemek için direnen hastaneler şimdi de isteyen vatandaşa test yaparak para kazanmanın peşinde. Covid-19 hastasıyla teması olan hatta semptom gösteren yurttaşlar kamu hastanelerinin kapısından çevrilirken özel hastanenin kapısından girip 250 TL veya üstü para ödemek karşılığında sorgusuz sualsiz testini yaptırabilmekte” diye konuştu.

“Yakında okullar açılacak, onbinlerce öğrencisi olan kampuslarda, yüzbinlerce nüfusu olan ilçelerin çoğunda test laboratuvarı yok” diyen İçel, bu konuda bile ayrımcılık yapıldığını söyledi. Milletvekillerinin TBMM kampusu içindeki hastanede, parasız ve istedikleri kadar test yaptırma şansına sahip olduklarını ifade eden İçel, “Hizmeti vekillerin ayağına götürdüler, özel laboratuvarı ve PCR testi için cihazları var. Bu kabul edilemez” dedi.

 
İçel, risk grubu olan sağlık emekçilerine rutin test yapılmadığını,semptomu olan yurttaşların bile test yaptırmakta zorlandığını, şimdi de bakanlığın “paranla yaptır” diye özel hastaneleri adres gösterdiğini söyledi.
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