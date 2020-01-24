Parayla Türk vatandaşlığı satışında da yolsuzluk yapılmış

Yabancılara yapılan satış karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sürecinde usulsüzlükler olduğu ortaya çıktı. Yabancıların, Türkiye’de anlaştığı bir satıcıdan göstermelik konut aldığı, vatandaşlığı aldıktan sonra tapuyu yine aynı kişiye devrettiği belirlendi.







PROTOKOLLERE 3 YIL SONRA ALINACAĞI YAZILMIŞ





Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için, vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Lakin bazı taşınmaz maliklerinin belli bir bedel karşılığında resmî olarak satış yaparak, üç yıl sonra taşınmazı geri almak üzere protokoller yaptıklarını duyuyoruz. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuza getirilmemeli” dedi.





EVİNİ SATAN EVDE OTURMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasada bazı taşınmaz maliklerinin ucuz vatandaşlık satışına aracılık yapmaya başladıklarını da duyduklarını söyleyen Akdoğan “Satış bedeli transferi gerçekleştikten sonra, yeri sattıkları yabancılardan vekâlet alarak ya da ek bir protokol yaparak, taşınmazın üç yıl sonra tekrar kendilerine satışı konusunda yetki alıyorlar. Hatta evini satan kişi o evde oturmaya ya da kira almaya devam ediyor” dedi.





HİLELİ SATIŞLAR ÖNLENMELİ





Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten Akdoğan, “Öncelikle evi satan kişilerin bu süre boyunca aynı evde oturup oturmadıkları, hatta ticari mülkler için kiraların kime ödendiği tespit edilebilir. Yine taşınmazın üç yıl sonraki satışında, bir önceki satıcının kendisine veya akrabalarına satış hakkı verilmeyebilir” dedi.





1 MİLYON DOLARDAN 250 BİN DOLARA İNDİRİLMİŞTİ

2018 yılının ekim ayında yapılan düzenlemeyle, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılabilmesi için belirlenen minimum gayrimenkul yatırım tutarı, 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.