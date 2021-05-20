Peker'den Soylu'ya yeni video: Vallahi seni mahvedeceğim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalına yüklediği altıncı videosunda ‘Süslü Süleyman’ lakabını taktığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bir çok ismi hedef alarak “Parça parça koparacağım, onları vallahi mahvedeceğim” ifadelerini kullandı.





“VALLAHİ SENİ MAHVEDECEĞİM”







Soylu’yu hedef alan Peker, “Sülü, sen kimdensin? Sen Ebu Cehil’den değilsin, Ebu Süfyan tarafındasın. Bir gün boş vakit olursa bunları da anlatacağım. Sen öyle plancısın, öyle plancısın ki ama vatan fedailerine Allah yardım etti pisliğin çıktı ortaya. Vallahi bizi yenemezsiniz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şöför kardeşler, belki yemeğini getiren kardeşler, belki bahçıvan, belki gittiğiniz yerdeki kişileriz. Biz kalabalığız biz her yerdeyiz. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Onları hiç kimse bilmez. Ama bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız… “Sen Ebu Süfyan’dansın ey Sülü. Ehlibeyte zulmetmek için kurulan o tezgahın aynısını kuruyordun ama yakalandın. Hiçbir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. ”







“DELİL Mİ ARIYORSUNUZ”





Peker videosunda, Hürriyet gazetesi baskınını bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin yaptığını açıkladı. Hürriyet gazetesinin kendisine bağlı gruplarla basıldığını söyleyen Peker, “Lan namusu maaşı kadar olanlar, delil mi arıyorsunuz alın size delil. Daha ne istiyorsun söyle bana. Telefon sinyalleri var bakın. Suç ihlal ediyor ama yine yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden sabıkası olan insanın dediklerine ne kadar inanabilirsiniz. Lan sizin aklınız yok, delisiniz lan siz” dedi.





DEMİRÖREN’E: OTURDUĞUN YERDE BENİM HAKKIM VAR





Peker, videosunda Mehmet Ağar için “Derin Mehmet” derken, Yıldırım Demirören’e de “Pamuk ören” sözleriyle hitap eden Peker, “Pambık ören ‘Pamuk ören, ne oldu? Seni bırakmam bir daha, vallahi bırakmam. Lan oturduğun yerde benim hakkım var. Sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi, kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Hani lan namus, hani lan şeref. Geri emanetçisin lan yönetimde de hiçbir sözün yok. Pelikancılar, bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım, sınıfta bırakırım hepinizi çok pis vururum.” şeklinde konuştu.





MEDYA PATRONLARINA ‘HIRSIZ’ DEDİ





Peker, medya patronlarını şu şekilde eleştirdi: “Polislere hırsızlara yapılan muamele yapılan muamele yapılıyor. Polisler de biliyor bunlar hırsız. Bir ihale kapmak için. Öyle gurursuzlar ki. İçere saati falan çıkartıyorlar doğru söyleyin içerde dönü indirtiyorlar mı? İndir dönü bir milyar dolar ihale. Ben bunlar a yalı çetesi diyorum. Boğazdaki yalılardan ziyade para için onurunu, gururunu satan insanlar. O kadar paranız var, hırsız muamelesi yapılıyor gene gidiyorsunuz. Onlar iyi adam ben suç örgütü lideriyim. Ben devletle bir liralık bile bir iş yapmadım. Atatürk’ün zamanından beri devleti soydunuz. Yediniz, yediniz doymadınız.”





"ADAMLAR ORADAN BELİRLİYOR GÜNDEMİ"





Peker, yapılan kimi açıklamalarda kendisinin Hizmet Hareketi ile birlikte anılmasına da tepki gösterdi ve bu mantığı "aptallık" olarak yorumladı. Peker, "Yapmayın. Devlet aklı ve devlet namusu devletin sahibi olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız. Devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz. Youtube izlemeye başladım, adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım, ne diyorlar diye. Sizin basın değil adamlar oradan belirliyor gündemi. İnsanların kafasındaki sorgulamalarını yüzde 50 yüzde 50’ye getirdiler.





“20 KÜSUR SENEDİR ABİ DİYORUZ TAYYİP ABİYE”





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıklığına da sözü getiren Peker sözlerini şöyle sürdürdü:





“Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana İHH’nın başkanı Bülent Yıldırım diyor ki, ‘’neden abi diyor?’’. Biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevindeyken tanıştım, ziyaretine gitti. Yanımda Trabzonspor kulübünün ikinci başkanı, milletvekili getirdim destek olmak için. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin hedefine oturdum bütün düzenim bozuldu, cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi değerli kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı ve sevgi besleyen bir insanım. Orada değil bizi tanışıklığımız Tayyip abiyle ve suç örgütleriyle alakalı doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek, uluslararası suç örgütlerini ahtapot gibi Türkiye ve çevre ülkeleri sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi. Ben inanıyorum.”